3 أساليب لتنظيف جلد الحقائب والشنط 

لا يوجد بيت يخلو من المنتجات الجلدية سواء جلد أثاث المنزل، أو جلد فرش السيارات، وحتى جلد الحقائب وشنط اليد جميعها تحتاج إلى عناية خاصة نظراً لحساسيتها وتكلفتها الشرائية.

ولعلّه من أكثر الصناعات الجلدية تعرضاً للبقع والأوساخ هي الحقائب والشنط لأنهّا أكثر عرضة للشمس، والاحتكاكات المباشرة وهناك بعض الأساليب الخاصة بتنظيف هذا النوع من الصناعات الجلدية وهي كالآتي:

1- نضيف كمية صغيرة من صابون خفيف مثل صابون الوجه مع 8 غم من الماء الصحي (ماء مقطر، وماء معقم)، ويخلط الصابون بالماء جيدًا.

2- نضع مزيج الماء والصابون بعلبة الرذاذ (الرشاشة)، ثم باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة برذاذ المزيج المعد نمسح القطعة التي نريدها مع الحرص على أن تكون الركة باتّجاه جزيئات الجلد.

3- نترك القطعة حتى تجف بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس، ثم نقوم بمسحها مرة أخرى بحافظ الجلد لحماية جزيئات الجلد من التلف.

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