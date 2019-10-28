تسريحات شعر عيد الهالوين 

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الهالوين والذي يصادف ليلة الـ31 من تشرين الأول من كل سنة حيث تُقام مراسم الاحتفالات المتمثلة بتسريحات شعر عيد الهالوين الغريبة بالإضافة إلى المكياج والأظافر والملابس التنكرية التي يرتديها كل من الكبار والصغار، واليقطين المُضاء والمُزين على أبواب البيوت وفي الشوارع، وحتى الحلويات تزين أيضاً.

سيدتي... لا تدعي فرصة عيد الهالوين تمرّ مرور الكرام واختاري تسريحة شعرك التي تتناسب مع هذا اليوم واحتفلي بكلّ فرح وحُب لتكوني الأكثر تميّزاً بين أصدقائك وأقاربك، جمعنا لكِ بالصور تسريحات شعر لتكملي إطلالتك التنكرية في هذه الليلة الفريدة من نوعها، ما رأيكم فيها؟

المزيد من إطلالات المشاهير:

عيد الهالوين

8 رسمات مناكير جريئة عليكِ تجربتها في عيد الهالوين