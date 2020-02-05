بشرة رائعة ومشرقة هي حلم كل امرأة خصوصًا في مناسبة خاصة مثل: عيد الحب، فهي ترغب بأن تظهر في غاية الجمال في هذا اليوم المميز.

عزيزتي للحصول على بشرة مشرقة لا يكلف الكثير من المال وليس هناك حاجة للتوجه إلى أي مكان حيث يمكنك الحصول عليها بسهولة في المنزل من خلال تطبيق بعض ماسكات البشرة على أساس منتظم قبل عيد الحب.

3 ماسكات منزلية لتفتيح البشرة في عيد الحب:

1- ماسك الخيار للتفتيح

ضعي عصير الخيار بواسطة قطن يومياً على كامل البشرة حتى على العيون، ماسك الخيار غني عن التعريف فهو يفتح ويعطي نظارة للبشرة، بياض وصفاء كما يقضي على التجاعيد ويزيل الهالات السوداء.

ويمكنك عمل قناع من عصير الخيار والحليب البودرة فهو ممتاز لتفتيح البشرة.

2- قناع الحمص لتفتيح البشرة

اخلطي حمصًا مطحونًا "بودرة" مع عسل نحل أو حليب أو ماء ورد إلى أن تحصلي على قناع متماسك ضعيه على البشرة واتركيه حتى يجف تماماً ثم قشري وجهك وركزي على منطقة الأنف والذقن واشطفي بالماء الفاتر ثم البارد، النتيجة تظهر من أول مرة.

3- ماسك النشاء وماء الورد لتفتيح البشرة

اخلطي قليل من ماء ورد مع نشاء وضعيه على البشرة من الصباح إلى المساء أو العكس يوميًا لمدة أسبوع، ماسك فعال ويزيل حتى التجاعيد والهالات السوداء ويفتح أي منطقة من الجسم.