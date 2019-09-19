3 نصائح لاختيار حقيبة المدرسة لطفلك

لا داعِ للقلق والحيرة أثناء شرائكِ للحقيبة المدرسية الأفضل لطفلكِ، فبمعرفتكِ أسس اختيار الحقيبة المدرسية للأطفال ستتمكنين من انتقاء الحقيبة الأجمل والأمتن والأنسب لطفلكِ.

كيف تختارين الحقيبة المدرسية لطفلك؟

عند انتقائك للحقيبة المدرسية فأنتِ تلتفتين إلى عدة نقاط هي حجم ونوع الحقيبة المدرسية، خامة الحقيبة المدرسية، شكل الحقيبة المدرسية. ويكون ذلك كما يلي:

- حجم ونوع الحقيبة المدرسية:

يحتاج الأطفال في المراحل الدراسية المبكرة إلى حقيبة مدرسية صغيرة الحجم، بينما يحتاج الأطفال الأكبر عمراً إلى حقائب مدرسية ذات حجم كبير وجيوب متعددة، وقد يكونون بحاجة إلى اقتناء الحقائب ذات الدواليب "العجلات" التي تسهل عليهم حمل كتبهم الدراسية.

كل ما عليكِ فعله هو تقدير حجم ووزن الكتب التي يحتاج الطفل إلى حملها يومياً إلى المدرسة، بالإضافة إلى مقارنة حجم الحقيبة بمقدرة حمل الطفل لها بحيث إذا كان وزن الكتب يتجاوز مقدرة حمل الطفل لها يومياً فإن من الأفضل اقتناء الحقيبة ذات الدواليب له وعلى العكس من ذلك.

كما ننصحكِ بشراء حقيبة منفصلة لصندوق الطعام في حال لم تحتوي حقيبة طفلكِ المدرسية على مساحة كافية تتسع لصندوق الطعام.

- خامة الحقيبة المدرسية:

في جميع الحالات ومهما كانت مرحلة طفلكِ الدراسية، فإنه يتوجب عليكِ اختيار الحقائب المدرسية ذات الألوان التي لا تتعرض للأوساخ بسرعة، كما وننصحكِ بانتقاء الخامات المتينة والمضادة للبلل حتى يتسنى لكِ تنظيفها بسرعة وسهولة.

شكل الحقيبة المدرسية:

من الرائع أن تنتقي الحقائب المدرسية ذات الأشكال الملونة أو تلك التي تحمل رسومات الأفلام الكرتونية للأطفال في المراحل الدراسية المبكرة، فهذه الحقائب تحفزهم للذهاب إلى المدرسة، أما الأطفال الأكبر سناً فإنهم يفضلون بالغالب انتقاء الحقائب ذات الخامات البراقة واللامعة أو الحقائب المدرسية موحدة اللون.

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