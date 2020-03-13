4 أسباب لخفقان القلب المفاجىء

فجأة يبدأ قلبكِ بالخفقان بسرعة وبطريقة غير منتظمة. لا داعٍي للخوف! قد لا يكون خفقان القلب بالضرورة علامة على وجود مشكلة في القلب، ولكن ربما تكون الأسباب فجائية.

في بعض الأحيان قد يكون لديكِ الانطباع بأنكِ تعانين نوبة صغيرة في الصدر، مع ضربات القلب بقوة أكبر وأسرع، وتكون غير منتظمة كذلك. وفي أغلب الأوقات قد لا يكون ذلك خطيرًا. وأمام هذه الحالة من الخفقان أول شيء يمكننا فعله هو الاسترخاء، ومحاولة التنفس بعمق لدقائق عدة، ثم شرب كوب من الماء. من شأن ذلك أن يساعد على تهدئة خفقان القلب إلى إيقاع معقول، بخاصة وأنّ خفقان القلب هذا قد يكون له سبب بسيط تمامًا.

اكتشفي أربعة أسباب لخفقان القلب المفاجىء:

1- شرب الكثير من القهوة

قللي من شرب القهوة

الكافيين مادة مثيرة ومحفزة. ويعني ذلك أنّ الكافيين يحفّز النظام العصبي التلقائي (النظام العصبي اللاإرادي الذي يتحكم من بين أشياء أخرى في معدل ضربات القلب). فإذا شربتِ الكثير من القهوة (أو مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين) فمن شأن ذلك أن يسبب خفقان القلب.

عليكِ بشرب كوب من الشاي الأخضر بدلًا من ذلك، ولكن إذا صاحب هذا الخفقان الدوار أو الدوخة، فعليكِ أخذ موعد لمراجعة الطبيب.



2- انسداد الأنف

ولكي تتنفسي بشكل أفضل، فإنكِ تأخذين دواءً أساسه السودوإيفيدرين، وهو جزيء له تأثير يضيّق الأوعية الدموية، وهذه الأدوية التي تباع من دون وصفة طبية، قد تسبب خفقان القلب لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية أو الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم. ويمكنها كذلك بحسب الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (ANSM) أن تزيد من مخاطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

لكي تزيلي انسداد الأنف عليكِ بغسل الخياشيم برذاذ محلول ملحي، فهو الحل الأفضل من دون حصول آثار جانبية غير مرغوبة.



3- جفاف الجسم

تناولي الماء بوفرة لتجنّب الجفاف وخفقان القلب

يتكون الجسم من نسبة 60 في المئة من الماء. وكذلك الأمر، فإنه يخسر الكثير من السوائل في حالة التعرّق الشديد أو عند عدم شرب ما يكفي منها، الأمر الذي قد يؤدي إلى الجفاف. ويُترجم ذلك على شكل جفاف الفم والتشنجات العضلية وخفقان القلب. وقد يسبب الجفاف تغيرات في الإلكترولايت (الأملاح المعدنية في الجسم) في أجسامنا، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الشرياني، وبالتالي عدم انتظام دقات القلب.

ولتعويض هذا الفقدان للماء من أجسامنا (عن طريق البول والتعرّق والتنفس) من الضروري شرب على الأقل ليتر ونصف من الماء يوميًّا.



4- نقص الحديد

نقص الحديد يسبب فقر الدم: فلا يعود الجسم يُنتج ما يكفي من كريات الدم الحمراء، من أجل نقل الأكسجين في الدم. وعلى الرغم من أنّ ذلك ليس نمطيًّا، إلا أنّ فقر الدم قد يسبب أحيانًا خفقان القلب، لأنَّ القلب يخفق بقوة أكبر من أجل التعويض عن النقص في كريات الدم الحمراء، وزيادة حجم الأكسجين المنقول.

وفي كل يوم يتخلص الجسم كمية صغيرة من الحديد عبر الخلايا الميتة والقشور والبراز والبول. ولهذا السبب يجب تدبير الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم عن طريق نظام غذائي غني بالحديد. وللتأكد من عدم إصابتكِ بفقر الدم، اُطلبي من طبيبكِ إجراء فحص الفيريتين في الدم، بحسب "توب سانتيه".

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