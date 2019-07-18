4 مشروبات تساعد على تنظيف الكبد

الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان، فهو المسؤول الأول عن تنظيم السكر في الدم لأن إفراز الإنسولين يتم من خلاله، فإذا اختل توازن إفراز الإنسولين أصيب الإنسان بمرض السكري.

وكما أنّه يقوم بإفراز الصفراء التي تساعد الجسم على التخلص من الدهون وبالتالي التخلص من السموم في الجسم، ومن الأمراض التي قد تصيب الكبد التهاب الكبد (A،B،C) وهذا المرض يختلف بشدته ويمكن أن يستمر مع الإنسان طول العمر، وبالإمكان السيطرة عليه باستخدام أدوية توقف عمل الفيروس المسبب له أو إبطائه لأنّ هذا المرض من الممكن أن يؤدّي إلى تلف الكبد بحيث يتوقف عمله، ولكي نحافظ على الكبد، يجب عدم الإفراط في تناول الأغذية التي تحتوي على الدهون والوجبات الدسمة.

كما أنّ الكحول تسبب أكثر الأضرار للكبد، والإفراط في اخذ الأدوية يعمل على تركز المواد الكيميائية التي بداخله في الكبد، لذلك فإن الكبد أكثر الأعضاء عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات إلّا إذا تم اتباع أسس صحية في نظامنا الغذائي، ففي وقتنا الحالي نسمع كثيراً عن سرطان الكبد الذي يكون سببه الأول تراكم السموم في الكبد إما بسبب أخطاء في النظام الغذائي أو بسبب التلوث الناتج عن التغيرات البيئية.

وهناك بعض المشروبات التي تساعد على تنظيف الكبد، منها:

1- مشروب الزنجبيل والليمون: هذا المشروب إذا تم تناوله من فترة لأخرى يسهم في تنظيف الكبد، وما تحتاجه عزيزي القارئ هو نصف ملعقة من الزنجبيل، وعصير نصف حبّة من الليمون مع فصّ من الثوم بالإضافة إلى نصف ملعقة من زيت الزيتون، ويتمّ خلط المكونات مع كوب ماء، لا ينصح بتناول هذا المشروب بشكل يومي لأنّ الزنجبيل مع الليمون من الممكن أن يضر أصحاب المعدة الحساسة.

2- عصير الليمون الدافئ: بدون إضافة السكر، ينظم أنزيمات الكبد مما يعمل على تنظيفه.

3- قشر الرمان مع الكزبرة الخضراء: نأخذ مقدار نصف كوب من الكزبرة الخضراء، مع نصف كوب من قشر الرمان، بالإضافة إلى ملعقتين من القرفة، يتمّ سحق المكوّنات والاحتفاظ بها، ولتناولها نغلي الماء مع ملعقة صغيرة من المسحوق.

4- لا يقتصر تنظيف الكبد على تناول أطعمة معينة بل إنّ المداومة على الرياضة يساعد كثيراً على تخلص الكبد والجسم كلّه من السموم والمواد الضارة، ولا مشكلة إن كانت هذه الرياضة تتركز على المشي، فهي تنشط الدورة الدموية وتجعل الجسم يطرح أكبر كمية من السموم إلى الخارج.

المزيد من صحة وجمال:

7 نصائح غذائية للتحكم بتساقط الشعر في فصل الصيف

فوائد الكولاجين للمفاصل

فوائد لحم الغزال