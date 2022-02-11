الكيوي عبارة عن ثمار صغيرة تحتوي على الكثير من النكهة والكثير من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية، وهي فاكهة ذات مذاق حلو وسهلة الأكل ومغذية للغاية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه الفاكهة الصغيرة بعض الفوائد الصحية الرائعة.

ما هي الكيوي ؟

الكيوي، نوع من الفاكهة الأصلية في الجبال وسفوح التلال في جنوب غرب الصين، وتزرع الآن في العديد من مناطق العالم الأخرى، بما في ذلك نيوزيلندا، وهي أكبر منتج لهذه الفاكهة الشهيرة، يزرع الكيوي أيضًا في العديد من مناطق العالم الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

والكيوي فاكهة ذات شكل بيضاوي وبحجم بيضة الدجاجة الكبيرة، لديها قشرة بنية غامضة ومن الداخل أخضر وبذور سوداء صغيرة، ويأتي الكيوي أيضًا بأصناف صفراء اللون أو ذهبية، والفرق بين الكيوي الأخضر اللون والكيوي الأصفر هو أن الكيوي الأخضر يحتوي على صبغة خضراء تسمى الكلوروفيل بينما الكيوي الأصفر لا يحتوي على على الكلوروفيل.

4 من فوائد الكيوي الصحية للجسم

مصدر ممتاز للمركبات النباتية المفيدة

بالإضافة إلى احتواء الكيوي على العناصر الغذائية المضادة للأكسدة فيتامين سي وفيتامين هـ، يعد الكيوي مصدرًا ممتازًا للمركبات النباتية التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات في الجسم، فعلى سبيل المثال، تحتوي الكيوي على الكاروتينات، والتي لها خصائص تعزز الصحة.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن السعة الإجمالية لمضادات الأكسدة للكيوي أعلى من العديد من الفواكه الشعبية، بما في ذلك التفاح والجريب فروت والكمثرى.

قد يفيد صحة القلب

يعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه مثل الكيوي طريقة ذكية لدعم صحة القلب، حبق تشير الدراسات إلى أن تناول الكيوي، على وجه التحديد، يمكن أن يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

تجدر الإشارة إلى أن إضافة أي فاكهة طازجة أو مجمدة إلى نظامك الغذائي، وليس فقط الكيوي، من المرجح أن تفيد صحة قلبك، ومع ذلك، فإن تناول الكيوي هو طريقة لذيذة للاعتناء بقلبك.

مصدر ممتاز لفيتامين سي

الكيوي غني بشكل استثنائي بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي يساعد في حماية خلاياك من التلف التأكسدي ويلعب العديد من الأدوار المهمة الأخرى في الجسم، حيث تشير الدراسات إلى أن تناول الكيوي يمكن أن يساعدك في الوصول إلى مستويات الدم المثلى من فيتامين سي.

ولقد أظهرت دراسة أجريت عام 2012 على 15 ذكرًا لديهم مستويات منخفضة من فيتامين سي أن تناول كيوي واحد يوميًا لمدة 6 أسابيع كان كافيًا للوصول إلى مستويات فيتامين سي الصحية، بينما أدى تناول اثنين من الكيوي يوميًا إلى تشبع فيتامين سي، أو أعلى مستوى يمكن أن تصل إليه مستويات فيتامين سي.

في حين وجدت دراسات قديمة أخرى أيضًا أن تناول الكيوي اليومي فعال في زيادة مستويات فيتامين سي في الجسم، كما تشير الدراسات القديمة إلى أن التوافر الحيوي لفيتامين سي الموجود في الكيوي هو نفسه مكملات فيتامين سي، مما يجعل الكيوي بديلاً ممتازًا للمكملات، ويعد الحفاظ على مستويات فيتامين سي المثلى أمرًا بالغ الأهمية لوظيفة المناعة.

في الواقع، أظهرت دراسة أن تناول اثنين من الكيوي يوميًا لمدة 4 أسابيع يزيد من مستويات فيتامين سي ويحسن أيضًا وظيفة الخلايا المناعية التي تسمى العدلات لدى الشباب الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين سي,

والعدلات هي خلايا دم بيضاء تساعد في الحماية من مسببات الأمراض والعدوى، وتتراكم هذه الخلايا تركيزات عالية من فيتامين سي، والذي يُعتقد أنه يحمي هذه الخلايا ويدعم عملها، ولهذا السبب، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الكيوي في تعزيز وظيفة المناعة المثلى.

صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الكيوي على ألياف غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان، وتشير الدراسات إلى أن الكيوي يحتوي على حوالي ثلث الألياف القابلة للذوبان وثلثي الألياف غير القابلة للذوبان، وقد تفيد الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الكيوي تنظيم نسبة السكر في الدم وصحة القلب وتساعد في دعم بكتيريا الأمعاء الصحية، في حين أن الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في الفاكهة يمكن أن تساعد في الحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة.

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