4 نصائح للاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

نستعرض في التقرير التالي، أضرار الاستحمام بالماء الساخن، وعدد مرات الاستحمام المناسبة يوميًا، والمدة التي يفضلها أطباء الجلدية، وفقًا لمواقع "BCM.ed، وVery well health، وMedical news today".

أضرار الاستحمام بالماء الساخن في فصل الشتاء

تقول رجاني كاتا، طبيبة الأمراض الجلدية بكلية بايلور للطب، على الرغم من الشعور بالدفء عند الاستحمام بالماء الساخن، ولكن ارتفاع درجة حرارة المياه قد يتداخل مع انخفاض درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، وغيرها من الأمراض الجلدية، وأبرزها:

1- الأكزيما.

2- الصدفية.

3- تشققات الجلد.

4- الحساسية الجلدية.

عدد مرات الاستحمام في فصل الشتاء

لذا ينصح أطباء الجلدية بكلية طب "بايلور" التابعة لولاية تكساس الأمريكية، بالاستحمام بالماء الفاتر، لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة خلال فصل الشتاء.

ويؤكد أطباء الجلدية أن عدد مرات الاستحمام في فصل الشتاء قد يختلف من شخص لآخر، وفقًا لنوع البشرة، والتعرق، والفئة العمرية، فكبار السن لا يحتاجون إلى الاستحمام اليومي، بعكس الأطفال وبعض البالغين الذين يحتاجون إلى النظافة اليومية، مشيرين إلى أن الاستحمام من مرة إلى مرتين خلال الأسبوع يعد كافيًا.



ويشير الأطباء إلى أن النظافة المفرطة تصيب الجسم ببعض الأمراض المناعية، لأنها قد تتسبب في إزالة الأحماض الجيدة الموجودة على سطح الجلد والتي تقي الجسم من العدوى والبكتيريا، المنقولة للجسم عبر الأطعمة السامة والمواد الكيميائية والأتربة.

ويوصي الأطباء بضرورة اتباع بعض الإجراءات عند الاستحمام في فصل الشتاء، لتجنب الإصابة بالأمراض الجلدية السابقة، ومنها:

1- تجنب الاستحمام بالماء الساخن، واستبداله بالمياه الفاترة.

2- تقصير مدة الاستحمام من 10 إلى 15 دقيقة.

3- استخدام كميات كبيرة من "لوشن" الاستحمام، لأنه يساعد على بقاء الجلد رطبًا، والوقاية من الأمراض الجلدية خلال فصل الشتاء.

4- تجفيف البشرة بلطف بعد الاستحمام.

5- ترطيب الجسم بعد الاستحمام باستخدام الكريمات التي تحتوي على الزيوت، لتعويض طبقة الجلد الدهنية التي فقدت بعد التعرض لحرارة المياه.

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