كلام جميل عن تهنئة رمضان 2022، هذا ما سنتقدمه في هذا المقال، بدأ القلبُ يرف لنسائم رمضان اللهمّ بلغنا رمضان بروح أنقى، وقلب أتقى، وعمل أرقى، لا فاقدين ولا مفقودين، وقبل قدوم شهر رمضان المبارك تُدخل التهاني والمسجات الفرحة في قلوبنا جميعًا.

كلام جميل عن تهنئة رمضان 2022

كلام جميل عن تهنئة رمضان 2022، مبارك عليكم الشهر يا اصدقاء الله يجعلكم من صائميه ومن قائميه ومن المقبولين الفائزين وأن يبلغكم أمنياتكم ودعواتكم.

كلام جميل عن تهنئة رمضان 2022، من الجميل أن يبقى الحنين إلى رمضان يتكرر كل عام وكأنه سيطل علينا لأول مرة في حياتنا اللهم بلغنا رمضان.

رمضان يقترب يا رب احفظني واحفظ أحبتي فرداً فرداً وبلغني وإياهم شهر رمضان بالصحة والعافية وراحة البال.

كل عام وأنتم بخير

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الرحمة والمغفرة، أدعو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المغفورين والمقبولين في هذا الشهر الكريم.

كلام جميل عن تهنئة رمضان 2022، اللهم أسألك في هذا الشهر العظيم أن تجعل في قلوبنا نورًا وهدى وسروراً، وأن تجعله شهر الرحمة والسرور على كل عزيز وغالي، كل عام وأنتم بخير.

تهنئة بمناسبة شهر رمضان

يبقى الشوق لرمضان يتكرر كل سنة، اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، واجعله شهراً تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات، وهمومنا إلى أفراح .

اللهم بلغنا رمضان وبارك لِنا فيه، وارزقنا التوبة النصوحة، وأعنا فيه على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك .

اللهم بلغني وبلغ عائلتي ومن أحب سماع التراويح، ودعوات المصلين، وختم القرآن، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

يبقى الحنينُ إلى رمضان، وانتظارُ السُحور، واحتضان القُرآن، يدق أبواب قُلوبنا كُلّ عآم، يارب أدخل علينا رمضان وأنت راضٍ عنّا.

عن شهررمضان، أيامه ولياليه، وزينته وفرحته، ورحمة ربنا وغفرانه وعفوه، وعتقه من النار فى هذا الشهر المبارك، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

رضى الله عز وجل عليكم في هذا الشهر وجعله يأتي إليكم حاملًا الخير واليمن والبركات، ورزقكم فيه سعادة ورزق كثيرًا.

أسأل الله العظيم أن يرزقكم في هذا الشهر السعادة والأمان والسلام، وأن يجعلكم من المقبولين والمغفور لهم، كل عام وأنتم بخير.

اللهم اجعل عبدك الصالح يشرب من يد نبيه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدًا.

كل عام وأنتم بخير، وفقكم الله تعالى إلى أفضل الطاعات والعبادات، والتوفيق لما يحب ويرضى.

كلمات عن استقبال رمضان

مرحباً شهر الخير.

كانوا معنا ينتظرون شهر رمضان واليوم ينتظرون أبسط الدعوات منا ليسعدوا بها في قبورهم اللهم ارحم واغفر لموتانا وموتى المسلمين.

رائحة رمضان تزداد يوماً بعد يوم لتعلن قربه " اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه".

ربي أدخل شهر رمضان علينا وأنت راضِ عنا واجعله شهراً تتبدل فيه ذنوبنا حسنات وهمومنا أفراح وأحلامنا إلى واقع ونسألك اللهم حسن الخاتمة.

كلمات لدخول شهر رمضان

بدأت روائح رمضان تداعب القلوب اللهم بلغنا رمضان وانت راض عنا.

في رمضان جاهد نفسك قدر استطاعتك واغسل قلبك قبل جسدك ولسانك قبل يديك وافسد كل محاولاتهم لإفساد صيامك واحذر أن تكون من أولئك الذين لا ينالهم من صيامهم سوى العطش والجوع.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك

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