5 خطوات تثبتي فيها حبك لزوجك!

يكمن السر وراء ازدهار الزواج في التأكد من أن زوجك يعرف أنك تحبينه، كتبالكتاب الأكثر مبيعاً، لغات الحب الخمس.

يتناول الكتاب بالتفصيل كيف أن هناك خمس طرق مختلفة يشعر بها الناس بالحب وينقلونها. وفقاً للكتاب، فإن الطريقة الأكثر فعالية لإظهار شخص تحبه هي تحديد لغة الحب ثم إظهارها بهذه الطريقة. إذا شعرت أنك تحاولين أن تظهري لزوجك أنك تحبينه، لكن الرسالة لا تصل، فربما أنك لا تتحدثين «لغته». مع وضع ذلك في الاعتبار، ابحثي عن طرق لإظهار حبك لزوجك بكلماتك وأفعالك. إليك بعض الأفكار للبدء.



- كوني واثقة من نفسك

كوني على ثقة من أنك الشخص المناسب لشريكك وأن زوجك يحبك أكثر من أي شخص آخر. سوف يمنحك هذا الشجاعة ليس فقط لأن تحبي زوجك ولكن أيضاً تعبرين عنه له.. قولي لزوجك أنك تحبينه ثم أخبريه بشيء يحبه. خذي الوقت الكافي لإخباره كل يوم أنك تحبينه، لكن اختاري الوقت المناسب ولا تفعلي ذلك بلا تفكير.



- قضاء الوقت في فعل ما يحب القيام به

ستنجح علاقتكما عندما تخصصان وقتاً لبعضكما البعض وتعرفين أن حبكما يمثل أولوية. تأكدي من قضاء ساعة على الأقل معاً كل يوم. خصصي له بعض الوقت، واسأليه كيف كان يومه وأخبريه عن يومك، افعلي الأشياء التي تهمكما، ولكن النقطة الأساسية هي قضاء الوقت معاً.

قد تجدين نفسك حتى مع هواية جديدة من خلال مشاركة واحدة له. بمجرد إظهار هذه الرغبة في دخول عالمه، يمكنك تعريفه على الأشياء التي أنت متحمسة لها أيضاً.

يمكن تطبيق هذا المفهوم على أي منطقة. كل ما عليك فعله هو معرفة ما يحبه، وإجراء القليل من البحث، ثم تخصيص وقت للمشاركة فيه أو التحدث عنه.

- تحدثي جيداً عنه للآخرين

لا تحبطيه أبداً أو تهتمي به. أكدي على نقاط قوته وكل الأشياء العديدة التي تقدرينها فيه. لا تدعي أي شخص يشك في أنك من أكبر المعجبين به. سيكون ممتناً لك على هذا.

- أظهري تقديرك للعديد من الأشياء التي يقوم بها

لكل من الأشياء الصغيرة والكبيرة. لا تأخذي كل ما يفعله لك ومنزلك كأمر مسلم به. وإذا بدا أنه لا يفعل ما يكفي؟ واحدة من أفضل الطرق لتشجيعه على فعل المزيد هي أن تكوني ممتنة للأشياء التي يقوم بها بالفعل.

- اجعلي أحلامه أحلامك

اسأليه عما يأمل أن يفعله يوماً ما واجعليه يعرف أنك تؤمنين بأحلامه - وبه. خططا معاً للخطوات التي يمكنكما اتخاذها لتحقيق هذه الأحلام.

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