5 خطوات ضرورية للاعتذار السليم لزوجك

التفاهم والتكيف والتواصل والتضحية هم أسس أي زواج ناجح، فبعد الكثير من المصاعب، يمكن أن يتمكن طرفا العلاقة من تكوين علاقة حب مرضية، ومن الطبيعي أن يرتكب الطرفان أخطاء والتي يجب الاعتذار عنها بالطريقة الصحيحة حتى يتمكن الطرفان من تخطيها بطريقة صحيحة، ولذلك نسرد خطوات للاعتذار بشكل صحيح لزواجك:

لا تفترضي أن شريكك مستعد لاعتذارك، واخبريه وانك تودي الاعتذار له، واعطيه الوقت الكافي ليهدأ قبل الاعتذار إليه، وهو امر سيقدره زوجك بالتأكيد.

اخبريه أنك تدركي أنكِ جرحتيه

أخبري زوجك بمدى ندمك على ما فعلته، وأنكِ تعلمي أنه كان خطأ، وأنكِ تقدرين مشاعره، وعبر عن رغبتك في تصحيح خطأك، وتجنبي قول أي عبارة مشابهة لـ "آسفة إذا جرحتك".

أخبريه كيف تخططين لإصلاح الموقف

على الرغم من أن إصلاح الخطأ قد لا يكون ممكنا دائما، إلا أن التعبير عن نية للقيام بذلك تقطع شوطًا طويلاً، وعندما يكون ذلك ممكنًا، افعلي كل ما في وسعك لتصحيح الأمر.

اعلميه أنكِ لن تكرري الخطأ مرة أخرى

الاعتذار عن خطأك فقط لن يجدي نفعا، بل عليكِ أن تخبري شريكك أنك لن تكرري نفس الخطأ في المستقبل، وإلا سيكون ما قدمته ليس اعتذارًا، بل عُذر.

اطلبي منه مسامحتك

بمجرد مناقشة المشكلة، اطلبي من شريكك أن يغفر لك، ولكن لا تفترضي أنه يجب أن يسامحك لمجرد أنكِ طلبت ذلك.

المتابعة بخطاب

إذا رفض شريكك مسامحتك بعد كل هذه الخطوات، قدمي له خطاب مكتوب بخط اليد يذكره أنكِ نادمة وتعديه بعدم تكرار الخطأ.

علاقات البوابة: نصائح لمساعدتك في التعامل مع القلق الاجتماعي

عادات يجب عليكِ تغييرها لتكوني زوجة أفضل