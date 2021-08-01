عادات يجب عليكِ تغييرها لتكوني زوجة أفضل

تتطلب العلاقات العاطفية الصحية الكثير من الجهد والتضحيات والتنازلات والتعديلات، وبعد سلسلة لا حصر لها من المشاجرات، يجب أن يسعى كل منهما ليكون الأفضل، وهناك عادات يجب تغييرها من أجل العيش بسعادة وبطريقة أفضل.. ومن ضمنها:

التركيز على الحلول الوسط

يجب أن تتذكري أن العلاقة الزوجية هي منافسة ولكن لا داعي للفوز دائمًا، وما قد يكون مناسبًا لكِ قد يكون خطأ بالنسبة للشخص الآخر والعكس، ويتعلق الأمر كله بكيفية إيجاد حل وسط بدلاً من الصواب أو الخطأ، وإذا ركزتِ كثيرًا على كونكِ على صواب، فقد تفوزين بالحجة ولكنكِ ستفقدين الشخص.

الاعتراف بالخطأ

من الطبيعي أن يرتكب أي شخص أخطاء، ولكن قد يجد الكثير صعوبة في الاعتذار؛ لأنهم يشعرون بالحرج من الاعتراف بأخطائهم، ويجب معرفة أن امتلاك القدرة على الاعتذار هو علامة على النضج وليس الضعف.

التمسك بالذات

يعطي البعض أحيانًا الأولوية للأنا بدلاً من الاستماع ومحاولة فهم وجهة نظر الشخص الآخر، وعلى الرغم من أهمية التمسك بالقيم والمعتقدات، إلا أن وضع نفسكِ في المقام الأول في المحادثات الجادة لن يقودك إلى أي مكان.

الشكوى الكثيرة

فكري جيدًا في الطريقة التي تتحدثين بها خاصة وإذا كنتِ تشاركين الأشياء التي فعلها شريكك مع صديق لكِ، فهذه هي الطريقة التي يراها أصدقائك.

عدم الرغبة في التغيير

عندما تكوني زوجة، سيكون عليكِ إجراء بعض التغييرات في نمط حياتك.

أخذ نصائح العلاقة من الأصدقاء غير المتزوجين

بالتأكيد يكون الشخص عازبًا لسبب ما، ربما لم يعثر على شخص مناسب أو اختار الأشخاص الخطأ أو ليسوا مستعد للاستقرار، لذا سيكونون دائمًا في صفك ويجدون عيوبًا في شريكك عندما يحدث شيء بينكما، لذلك لا تأخذي نصيحتهم.

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