5 مشروبات لعلاج القولون العصبي 

القولون العصبي هي حالة شائعة عند الكثير من الناس صغار وكبار وخصوصاً في الفترة الأخيرة ومع ظهور فيروس الكورونا، وتتراوح نسبة انتشارها في العالم الصناعي من 10% إلى 20 %.

يعاني مرضى القولون العصبي عادة من آلام في البطن وتغييرات في التغوط مثل التغوط غير المنتظم، الإمساك أو الإسهال قد تكون هناك أعراض إضافية مثل انتفاخات البطن، الحاح التغوط والبراز المخاطي.

أسباب أمراض القولون العصبي

اضطراب في الحركة المعوية

من أسباب أمراض القولون العصبي امتلاء المستقيم أو أجزاء أخرى من القولون

زيادة في الشعور بالألم الصادر عن جدار القولون، مع شعور بالضغط منخفض نسبياً

أسباب اجتماعية ونفسية

أعراض أمراض القولون العصبي

ألم يزيد عند وجود ضغط وتوتر نفسي وبعد نحو ساعة - ساعتين من تناول الطعام.

الألم عادة لا يظهر في الليل.

الإمساك أو الإسهال وأحيانا من كلا المشكلتين معا.

البراز القاسي في الصباح يليه براز لين أكثر وغالبا ما ترافقه افرازات مخاطية.

الشعور بالانتفاخ في منطقة البطن.

مشروبات لعلاج القولون العصبي

مشروبات لعلاج القولون العصبي شاي البابونج

شاي البابونج يمتلك خواص مضاده للالتهاب، ومن فوائد شاي البابونج يساهم في استرخاء عضلات الامعاء وعلاج التلبكات المعوية وطرد الغازات، ويحتوي شاي البابونج على مضاد أكسدة معين يدعى ابيغينين يعمل على الارتباط مع مستقبل محدد موجود في الدماغ، ويحتوي أيضاً شاي البابونج على نوع معين من مضادات الاكسدة، وهذه المادة تحديدًا تساعد في خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

مشروبات لعلاج القولون العصبي شاي الكركم

شاي الكركم يشتهر بخصائصة المميزة في علاج المشاكل الهضمية، حيث يعد شاي الكركم مشروب دافئ يصنع عادة باستخدام جذور الكركم الطازجة أو مسحوق الكركم ويكثر شربه في فصل الشتاء لأنه يشعرك بالدفىء مثل مشروب الزنجبيل.

ويعتبر الكركم أحد أنواع التوابل الشائعة الاستخدام حول العالم وممكن استخدامها إما كنوع من التوابل المنكهة للطعام أو كمكون غذائي مفيد قد يكون له العديد من الفوائد الصحية فهو يساعد في علاج مرض السرطان، ويخفف حدة أعراض التهابات المفاصل، ويحسن صحة الجهاز الهضمي، ويحسن صحة الجهاز التنفسي، ويعمل شاي الكركم على تحسين الحالة المزاجية وتقوية الذاكرة.

مشروبات لعلاج القولون العصبي شاي الشمر

شاي الشمر يستخدم في طرد الغازات والتخلص من النفخة ويعمل علي علاج الامساك، والجدير بالذكر أن شاي الشمر يعد مشروب دافئ يتم تحضيره من بذور الشمر الكاملة، ويشبه مظهر البذور ومذاقها إلى حد ما بذور اليانسون.

والشمر نبتة معمرة زهورها صفراء وبالإضافة لبذورها المستخدمة في صناعة شاي الشمر من الممكن الاستفادة من مختلف أجزاء هذه العشبة لأغراض متنوعة تشمل الطهي والوصفات العلاجية، مثل الأجزاء الاتية: الزهور، واللب.﻿

مشروبات لعلاج القولون العصبي اليانسون

اليانسون يستخدم لعلاج الكثير من المشاكل الهضمية لاحتوائه علي خصائص مهدئة، ويعتبر اليانسون من الأعشاب القديمة يحتوي على الزّيت الطيّار الذي يتكوّن بشكل رئيس من الأنيثول المُتحوّل حيث إنّه يُشكّل 1.5- 6% من كتلته، وعلى اللّيبيدات (الدّهون) الغنيّة بالأحماض الدُهنيّة، مثل حمض البالمتيك والأوليك، والتي تُشكّل 8-11%، كما أنّ الكربوهيدرات تُشكّل 4% من كتلته، في حين تُشكّل البروتينات 18%.

تناول اليانسون يعمل على تخفيف آثار الكحة الناتجة عن التهاب الحلق واحتقان الصدر، حيث يحتوي اليانسون على العديد من المكونات النشطة مثل تربينويد الانيثول والذي يساعد على تخفيف السعال.

مشروبات لعلاج القولون العصبي النعناع

النعناع يعمل علي علاج النفخة والغازات والمغص ويعمل على إراحة الجهاز الهضمي، وأيضاً النعناع يعمل على زيادة إفراز ونشاط الغدد اللعابية والإنزيمات الهاضمة مما يساعد الجهاز الهضمي في عملية الهضم، ويساعد النعناع في علاج حالات عسر الهضم.

وبالإضافة إلى ذلك النعناع له دور في علاج مشاكل القولون العصبي عند كل من الأطفال والبالغين وتخفيف أعراضه.

9 من أهم فوائد اليانسون الصحية ومحاذير استخدامه

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