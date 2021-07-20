في عيد الأضحى المبارك يتسابق الكثيرون لشراء الأضاحي بمختلف أنواعها قبل شهر من عيد الأضحى، حيث إن ذبح الأضاحي من أهم مظاهر الاحتفال الديني والاجتماعي بتلك المناسبة صاحبة القدسية الكبيرة، ويقبل المسلون على الأضاحي المقامة لبيع أضاحي العيد، ويواجه البعض حيرة عند شراء الأضحية المناسبة.

5 نصائح لشراء أضحية عيد الأضحى 2021

الابتعاد عن الخراف التي لها فرو كثيف، حيث تخدع بشكلها المشتري ويظن أنها تحوي لحماً كثيراً، ويمكن اكتشاف الأمر بسهولة عن طريق "بيت الكلاوي" والذي يقع خلف "اللية" حيث يجب أن يكون ممتلئاً وليس فارغاً.

الوزن المثالي للخراف ما بين 50 إلى 60 كيلوجراماً.

من حيث السن، أفضل أنواع الخراف هي التي يتراوح أعمارها من عام ونصف إلى عامين، حيث أن اللحم يكون أفضل ولا يأخذ وقتا طويلا في الطهي.

ويمكن التعرف على عمر الخروف عن طريق أسنانه، فإذا كانت أسنانه الأمامية متساوية فهو صغير السن، وإذا كان لديه "جوزين" كبار في الأمام إذا هو في سن الرشد المناسب للشراء، أما إذا كانت أسنانه كلها كبيرة فهو عجوز ولا يفضل شراءه لعدم جودة لحمه.

لمعرفه إذا كان كرش الخروف مملوء أم لا , يجب الضغط علي جانبي البطن حيث يمكن أن يسبب الملح إمتلاء غير طبيعي وهذا يعتبر غشاً ويجب عدم الشراء من البائع.

يجب التأكد أن تكون الاضحية خالية من أي عيوب شرعية، حيث قال النبي محمد صلي الله عليه وسلم "أربعة لا تجوز في الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء التي لا مخ فيها".

شروط الأضحية في عيد الأضحى

قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.

الأضحية: هي كل ما يذبح من بهائم الأنعام من أول يوم في عيد الأضحى المبارك حتّى آخر أيّام التشريق؛ تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، حيث تعدّ من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين.

وللأضحية عدّة شروط يجب الالتزام بها حتى يتمّ قبولها، حكمها سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة، والجماعة الفقهيّة الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، ما عدا الحنفية، فهم يرون أنّها واجبة على الأعيان ذوي اليسر.

شروط أضحية عيد الأضحى

شروط أضحية عيد الأضحى أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم من ضأنها ومعزها.

شروط أضحية عيد الأضحى أن تبلغ السن المحدّد شرعاً، بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره.

شروط أضحية عيد الأضحى أن تكون خالية من العيوب التالية: العور البيّن، والعرج البيّن، والمرض البيّن، والهزال المزيل للمخ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد.

شروط أضحية عيد الأضحى أن تكون ملكاً للمضحي، وتصح ّتضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

لا تصحّ الأضحية بالمرهون.

شروط أضحية عيد الأضحى أن يتمّ التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.

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