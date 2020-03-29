6 أفكار لإضفاء الرومانسية والمرح على بيتك أثناء الحجر الصحي

قلب انتشار فيروس "كورونا" حياة العالم رأسًا على عقب، والأزواج ليسوا باستنثاء، فعندما يغلق مطعمك المفضل ويتم إلغاء جميع الأحداث الرئيسية في منطقتك ويتم وضع قيود على جميع وسائل الترفيه، فمن المهم أن تضفي الزوجة الرومانسية والمرح على بيتها، عن طريق الاستعانة بهذه الأفكار:

1- عشاء رومانسي

نظرًا لأن الزوجين يقضيان وقتهما كله في المنزل، فلا مانع من إنجاز المهام المطلوبة مثل طلاء الجدار، تركيب الأرفف، زيادة تركيبات الإضاءة الخاصة، وبمجرد الانتهاء من هذه الأعمال معًا، كافئوا أنفسكم بعشاء رومانسي على أضواء خافتة.

2- التخطيط لمغامرة مستقبلية

في حين أن الحصول على إجازة رومانسية هو أمر ليس واقعيًا حاليًا، إلا أنه يمكن البدء في التخطيط لرحلتك التالية والتي يمكن تنفيذها عندما تستقر الأمور، وقم بالتفكير في بعض الوجهات والأنشطة وابدأ في البحث عن الفنادق وعندما يعود نشاط المطارات مرة أخرى، يمكنك أخيرًا الحصول على عطلة أحلامك.

3- مشاهدة حفل موسيقي

على الرغم من إلغاء العروض المباشرة حاليًا، إلا أنه يمكن مشاهدة عروض فرقك المفضلة المسجلة وتخيل أن العرض مباشرا ويمكنك الغناء بصوت عالٍ كما تريد.

4- التنافس في الطهي

يمكن للأزواج في الطبخ سويًا، ولكن يمكنهم التنافس في الأمر أيضًا، فيمكن إعداد المكونات المتطابقة لشخصين وضبط المؤقت، ثم أدخلوا في تنافس لإعداد نفس الطبق اللذيذ بسرعة وبدقة وطعم شهي.

5- إجراء الاختبارات الشخصية

هل تعرفين أنت وشريكك لغات الحب ونماذج مايرز بريجز وأننيغرام للنفسية البشرية؟، إذا كانت الإجابة بـ"لا"، فيمكنكم تجربة الأمر سويًا والتعرف على بعضكما بشكل أفضل من خلال إجراء الاختبارات المتوفرة عبر الإنترنت (اختبارات مجانية)، بعد إجراء الاختبارات ومعرفة النتائج، يمكنكما البحث عبر الإنترنت لمعرفة سماتكما الشخصية بشكل متعمق.

​6- التخييم

لا يقتصر التخييم على الأماكن الخارجية، فمن الممكن بناء خيمة من المفارش والوسائد والأثاث (أو قم الأستعانة بخيمة إذا كان لديك واحدة)، وبمجرد تجهيزها، يمكنك الاستعانة بالأضواء الخافتة وتبادل الحديث مع زوجك والذكريات السعيدة.

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