5 نصائح للتوقف عن الغيرة من الآخرين حفاظًا على سلامك النفسي

تعتبر الغيرة شعورًا إنسانياً طبيعيًا لكن هناك بعض الحالات التي تتطور الغيرة معهم لحالة تدميرية لذاتهم وللآخرين فالغيرة عبارة عن شعور بعدم الأمان والخوف والقلق المستمر والغضب والإستياء.

ونقلاً عن "موقع حلوة" نشرت صحيفة " بينك فيلا " الهندية، خمس طرق تستطيعي من خلالها التوقف عن الغيرة من الآخرين حفاظًا على هدوءك وسلامك النفسي وهما:

1- الغيرة شعور طبيعي ولكن عليكِ تجاوزه حتى لا يتفاقم، لذلك عليكِ في البداية تقبله والإعتراف به فإذا شعرت بأنك تغارين من نجاح شخص ما في حياته العملية ومستواه المادي فتوقفي لوقت مع نفسك وفكري في ما لديك من إيجابيات تشعرك بالسعادة فعلماء النفس يؤكدون أن هذه الطريقة تبقي روحك في حالة إيجابية مستمرة.

2- عند الشعور بالغيرة يميل بعض الأشخاص للتعبير عن ذلك بروح الفكاهة وهذه الطريقة لا تُصلح الامور بل تجعلها اكثر حدة لذلك عليكِ أن تدركي أن هذا الشعور لن يؤول لشئ جيد لذلك تنفسي ببطء واغمي عينيكي وقومي بإقناع نفسك أن هذا الشعور سيزول.

3- استبدلي الشعورة بالغيرة بمحاولة تقدير الاخرين والإثناء على إنجازتهم فهذا سيمحي أي شعور سلبي بداخلك لأنكِ تمرنين نفسك على الشعور بالسعادة والفرح من أجل الآخرين وليس من أجلك فقط.

4- عندما تقابلين في حياتك أشخاص يصنعون النجاح في حياتهم حاولي التعلم منهم وركزي على تحسين حياتك وتعزيز مهاراتك لتحقيق النجاح فالنجاح معدي وملازمة المتفوقين تجعلكِ تصبحي مثلهم.

5- توقفي عن مقارنة نفسك بالآخرين فهذا يزيد من شعورك بالحزن والإحباط واستبدلي ذلك بالعمل على نفسك والتطوير من قدراتك وتعزيز عقلك.

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