6 أطعمة تساعد على تحسين العلاقة الجنسية

إنَّ العلاقة الجنسية الصحية مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالصحة الجسدية والعاطفية في آنٍ واحد، والحصول على غذاء صحي يلعب دوراً مهماً في تحسين الأداء الجنسي عند الشريكين.

وفيما يلي بيان لبعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تحسين العلاقة الجنسية:

1- اللحوم والدجاج: يحتوي كل من اللحوم والدجاج على الأحماض الأمينية مثل: الكارنيتين وإل-أرجينين التي تحسّن من تدفق الدم في الجسم، الأمر الذي يُعدّ بالغ الأهمية خلال العملية الجنسية لدى الشريكين.

2- المحار: يحتوي المحار على مركبات تزيد مستوى هرمون الإستروجين والتستوستيرون الذين يُعززان الرغبة الجنسية، وأيضاً يحتوي على معدن الزنك الذي يزيد التروية الدموية للأعضاء التناسلية لدى كل من الذكر والأنثى.

3- الأطعمة الغنية بالأوميغا 3: كسمك السلمون، والتونا، والهلبوت، والتي يساعد محتواها الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية على تحسين التروية الدموية في الجسم.

4- المكسرات والبذور: مثل؛ اللوز، وبذور اليقطين، وبذور زهرة دوار الشمس، والجوز، والبندق، والفول السوداني، والتي تعمل أيضاً على زيادة التروية الدموية.

5- الفواكه: فالفواكه مثل؛ التفاح، والكرز، والتوت، والعنب الغامق غنية بمادة الكيرسيتين وهي أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من التهاب البروستات وتحسّن التروية الدموية.

6- الثوم: يمتلك الثوم خصائص مضادة للتخثر، وبذلك فهو يساعد على زيادة التروية الدموية لأعضاء الجسم السفلية، فيمكن للشريكين الاستفادة منه بتناول قدر صحي من الثوم قبل العملية الجنسية.

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