6 أقنعة تجميلية تعتمد على الخيار لحلّ مشاكل البشرة

1 - كمادات الخيار الباردة:

هي العلاج الطبيعي الأكثر شيوعاً في مجال إنعاش البشرة ومحاربة الجيوب والهالات الداكنة المحيطة بالعينين. يكفي تقطيع الخيار إلى رقائق دائرية توضع في الثلاجة لمدة 5دقائق ثم تطبق على البشرة لربع ساعة، مع الحرص على الاسترخاء خلال وضع هذه الكمادات. يمكن تكرار استعمال هذا العلاج الجميلي بشكل يومي للحفاظ على بشرة ناعمة وشابة لأطول فترة ممكنة.

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2- قناع عصير الخيار:

يعمل عصير الخيار على محاربة شيخوخة البشرة بشكل فعّال، وهو مثالي للاستعمال على بشرة الوجه، والعنق، وأعلى الصدر. لتحضيره يكفي تقشير الخيار وتقطيعه، ثم هرسه في محضّرة الطعام وتصفيته للحصول على عصير يتم تطبيقه على البشرة بعد تنظيفها جيداً. يُنصح بترك هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل غسلها بالماء المنعش.

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يمكن أيضاً الاستعانة بالخيار المهروس مع عصيره لتحضير قناع فائق الترطيب للبشرة، يترك عليها لمدة 15 دقيقة قبل إزالته بالماء.

3- قناع الخيار والصبّار:

عندما تجتمع فوائد الخيار مع فوائد الصبّار نحصل على مستحضر تجميلي طبيعي يعد بالحصول على بشرة مشرقة وشابة. يكفي هرس حبة من الخيار وإضافة ملعقتين كبيرتين من جل الصبّار إليها للحصول على قناع يُطبّق على الوجه والعنق، وأعلى الصدر لمدة 15 دقيقة قبل إزالته بالماء.

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4- قناع الخيار واللبن:

يناسب هذا القناع صاحبات البشرة الجافة والحساسة، فهو يخفّف من احمرارها وتهيّجها، كما يؤمّن لها الترطيب والحماية التي تحتاجها. يكفي هرس حبة من الخيار ثم خلطها مع ملعقة كبيرة من اللبن قبل توزيعها على بشرة الوجه لمدة ربع ساعة ثم شطفها بالماء.

5- قناع الخيار وماء الورد:

ينعش هذا القناع لون البشرة ويساعد على توحيده، لتحضيره اهرسوا حبّة من الخيار ثم اخلطوها مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. وزّعوا القناع على بشرة الوجه والعنق، وأعلى الصدر واتركوه لمدة 15 دقيقة قبل إزالته بالماء.

6- قناع الخبار والشوفان:

يساهم هذا القناع في محاربة حب الشباب، فهو ينظّف البشرة، ينعّمها ويساهم في إبراز صفائها. لتحضيره اهرسوا حبة من الخيار وأضيفوا إليها ملعقة كبيرة من الشوفان وملعقة كبيرة من العسل، على أن يتمّ خلط المزيج جيداً ثم تدليكه على الوجه بحركات دائريّة وتركه لمدة 15 دقيقة قبل إزالته بالماء المنعش.