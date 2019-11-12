6 طرق تعزز الثقة بالنفس وترفع من المعنويات

يعتبر الاهتمام بالمظهر الخارجي هدف يسعى المعظم لتحقيقه، فهو أسرع طريقة لجذب الانتباه ولفت الأنظار، فالكل يمتلك بصمة جمال خاصة به تمنحه الثقة بالنفس وتعزز نظرته الجميلة لذاته.

وهناك بعض الطرق التي تعزز الثقة بالنفس وترفع من المعنويات، وهي:

1- قَوْل شيء جميلٍ للنفس كل صباح وإعطائها بعضاً من الطاقة الإيجابية، والمديح والثناء على أي عمل صحيح يفعله الإنسان.

2- تقبُّل مجاملات الآخرين؛ وعدم مقاومة المديح، لأن النفس بطبيعتها تحبُ الإطراء والثناء.

3- تجنُب مقارنة النفس بالآخرين؛ لأن الاختلاف عن الآخرين يجعل من كل شخص يمتلك الصفات الجميلة الخاصة به، فالغيرة ليست من صالح المرء، بل يجب تعزيز نقاط القوة بحب النفس واحتضانها على ما هي عليه.

4- التغيير من الروتين اليومي بالسعي للتجديد دائماً عن طريق التغيير من ألوان الملابس كارتداء الفواتح بدل الملابس الداكنة مثلاً، أو إضافة بعض الألوان الفاقعة للملابس.

5- التقاط صورٍ جميلة وقضاء القليل من الوقت مع النفس.

6- الثقة بالنفس دائماً أو التظاهر بالثقة عند عدم القدرة على ذلك، فالتظاهر سيصبح عادة يعتادها الإنسان.

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