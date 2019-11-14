6 طرق سريعة لإزالة الحبر عن الجلد 

بقع الحبرِ من أصعب البقع التّي تصعب إزالتُها وتعدُ الأكثرَ انتشاراً، فكثيراً ما يتمّ استخدام أقلام الحبرِ الجافِ أو السّائلِ وتركُها على الكنب ممّا يجعل الحبر يعلقُ على الكنب، أو انسكابه عند كسر القلم، فتتحوّل بقعةُ الحبرِ إلى كابوس كبير للكثير من السّيداتِ بسبب صعوبةِ التّخلص منها.

وفي هذا المقال نقدم لكم طرق كثيرة للتخلص من الحبر العالق بالجلد ومنها ما يلي:

1- استخدام مزيل طلاء الأظافر(الأسيتون):

عن طريق وضع القليل من مُزيل الطلاء على قطعة نظيفة من القُطن، ثُمَّ مسحها على أثر الحبر، والدلك بلُطف حتّى تتم إزالته نهائيّاً، وإعادة الكرّة إذا كانَ ذلِكَ بالحاجة، ويجب الحرص على عدم استخدامه بالقُرب من العينين أو الفم.

2- الفرك باستخدام الكحول:

وهذهِ الطريقة لها نفس مفعول مُزيل طلاء الأظافر، ويتم استخدامها عن طريق وضع بعض قطرات من الكحول على قطعة صغيرة من القُطن وفركها على الجلد بلُطف حتّى تتم إزالة الحبر، وإذا كان الحبر على الوجه يجب الحرص على عدم مُلامسة الكُحول للعينين والفم.

3- استخدام المناديل الخاصّة بتنظيف اليدين والوجه:

وهيَ مناديلٌ تحتوي على كميّة من الكحول وتُساعدُ على إزالة الحبر بشكلٍ فعّال، ولكن يجب الحرص عندَ استخدامها على الوجه.

4- استخدام زيت الأطفال:

أو بالإمكان استبداله بزيت الزيتون، فكلاهما قادرٌ على إزالة بعض من آثار الحبر ولكن ليسَ كُلّه.

5- استخدام السُكَّر:

بالإمكان استخدام السُكَّر مع أي من الطُرق السابقة لفرك الحبر بها، فهذهِ الطريقة تُساعد بإزالة خلايا الجلد الميتة من المنطقة وبالتالي إزالة الحبر.

6- عصير الليمون:

يُمكن إزالة الحبر من خلال وضع عصير الليمون، ثمّ فرك المنطقة بقطعة قماش وماء، وخاصةً في حال كان الحبر موجوداً على منطقة حساسة من الجلد، كما يُمكن استخدام الماء الساخن والصابون لإزالة الحبر في حال عدم الرغبة باستخدام منظفات قوية.

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