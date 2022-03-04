6 من إيجابيات وسلبيات الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو أحد أكثر الاتجاهات الصحية شيوعًا في العقد الماضي، حيث يجد بعض الناس أنه يساعد في إدارة شهيتهم ووزنهم ودعم الصحة المثلى.

ومع ذلك، قد لا يكون الصيام المتقطع مناسبًا للجميع، إما لأسباب طبية أو لأنه لا يتطابق مع تصور البعض لنظام غذائي مغذي ومستدام، ومن خلال هذه المقالة سنلقي نظرة على بعض الطرق الأكثر شيوعًا للقيام بالصيام المتقطع، بالإضافة إلى بعض الإيجابيات والسلبيات.

ما هو الصيام المتقطع ؟

الصيام المتقطع هو نمط أكل تمتنع خلاله عن تناول أي سعرات حرارية لفترة طويلة من الوقت، وتستغرق هذه الفترة عادة ما بين 12 و 40 ساعة، ويُسمح بالماء والقهوة والمشروبات الأخرى الخالية من السعرات الحرارية أثناء الصيام، ولكن لا يُسمح بالأطعمة الصلبة أو المشروبات المحتوية على السعرات الحرارية.

على سبيل المثال، إذا أنهيت العشاء الساعة 7 مساءً، فإنك لا تأكل مرة أخرى حتى 7 مساءً لليوم التالي، وهكذا تكون أكملت صيامًا لمدة 24 ساعة، أيضًا يختار بعض الناس الصيام من الإفطار إلى الإفطار أو الغداء إلى الغداء، لكن الإطار الزمني الذي يعمل بشكل أفضل يعتمد على الفرد.

وقد يبدو الصوم الكامل على مدار 24 ساعة كل يومين متطرفًا وقد يكون من الصعب على العديد من الأشخاص الحفاظ عليه، لذلك لا يُنصح به عادةً للمبتدئين.

إيجابيات الصيام المتقطع

ربط الباحثون بالفعل العديد من الفوائد الصحية بالصيام المتقطع واستمروا في فحصها، بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لبعض الناس، يتناسب الصيام المتقطع جيدًا مع نموذجهم لنظام غذائي صحي ومستدام طويل الأجل.

وإذا كنت تتساءل عما إذا كان الصيام المتقطع مناسبًا لك، فإليك بعض الفوائد التي قد تثير اهتمامك، والتي تشمل:

يدعم فقدان الوزن ويحسن صحة التمثيل الغذائي

هناك سببان رئيسيان لمحاولة الناس الصيام المتقطع وهما إدارة وزنهم وصحتهم الأيضية، حيث أن صحة التمثيل الغذائي هي علامة على مدى جودة معالجة الجسم للطاقة أو استقلابها، وغالبًا ما يتم قياسه بضغط الدم وسكر الدم ومستويات الدهون في الدم.

وفي الواقع، يمكن أن يؤدي الصيام أو الامتناع عن الطعام إلى نقص في السعرات الحرارية، مما يعني أن جسمك لديه سعرات حرارية أقل مما يحتاجه للحفاظ على وزنه الحالي، وهذا هو السبب في أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على تقييد السعرات الحرارية، مثل الصيام، هي السمة المميزة لمعظم الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن.

وتظهر الأبحاث أن بعض أنواع الصيام المتقطع يمكن أن تكون فعالة لفقدان الوزن، وإن لم تكن بالضرورة أكثر فعالية، مثل الأنظمة الغذائية الأخرى التي تعتمد أيضًا على الحد من تناول السعرات الحرارية اليومية.

يمكن أن يكون تغييرًا مستدامًا في نمط الحياة

قد يبدو الصيام المتقطع معقدًا ومخيفًا، لكنه قد يكون بسيطًا في بعض الأحيان. في الواقع، قد تجد أن الصيام يساعد في تبسيط يومك لأنك بحاجة إلى تخطيط وجبات أقل.

علاوة على ذلك، لا يتطلب الأمر عادةً عد السعرات الحرارية، أو تناول بعض الأطعمة التي قد لا تكون معتادًا على تناولها، أو التخلص من بعض الأطعمة التي تستمتع بها بخلاف ذلك.

على سبيل المثال، يعد تناول عشاء مبكر متبوعًا بوجبة إفطار متأخرة في اليوم التالي إحدى الطرق للصيام بشكل متقطع، وإذا أنهيت وجبتك الأخيرة في الساعة 8 مساءً، ولا تأكل حتى ظهر اليوم التالي، فقد صمت تقنيًا لمدة 16 ساعة.

بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالجوع في الصباح ويحبون تناول الإفطار، أو لأولئك الذين لا يستطيعون تناول الطعام حتى وقت لاحق من المساء بسبب جداول العمل والالتزامات الأخرى، قد يكون من الصعب التعود على هذه الطريقة.

يعمل بشكل جيد مع نظام غذائي مغذي كامل الأطعمة

نظرًا لأن الصيام المتقطع يركز أكثر على متى بدلاً من ما تأكله، فمن السهل عمومًا تنفيذه جنبًا إلى جنب مع نظامك الغذائي الحالي، حيث لن تحتاج بالضرورة إلى شراء أي أطعمة خاصة أو تختلف كثيرًا عما تأكله عادةً.

وإذا كنت راضيًا بالفعل عن حالة نظامك الغذائي الحالي ولكنك تبحث عن طرق أخرى لمواصلة تعزيز صحتك العامة، فقد يكون الصيام شيئًا تريد استكشافه.

على سبيل المثال، قد يعمل الصيام المتقطع بشكل جيد بشكل خاص لشخص يريد إقرانه ببرنامج تدريب للمقاومة ونظام غذائي عالي البروتين، ومع ذلك، هذا لا يعني أن ما تأكله لا يهم، حيث ليس هناك شك في أنك ستجني أكبر قدر من الفوائد من الصيام المتقطع عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية والحد من الأطعمة فائقة المعالجة.

سلبيات الصيام المتقطع

يعد الصيام المتقطع إحدى الطرق لتنظيم تناول السعرات الحرارية والعمل على تحسين صحتك الأيضية، ولكن على الرغم من أن نمط الأكل يمكن أن يكون بالتأكيد جزءًا من نظام غذائي صحي، إلّا أنه من المحتمل أن يتطلب بعض التكيف معه في البداية، بالإضافة إلى ذلك، ببساطة، الصيام المتقطع ليس مناسبًا للجميع.

وفيما يلي بعض الجوانب السلبية التي يمكن أن تواجهها عند محاولة الصيام المتقطع لأول مرة، والتي تشمل:

قد يتعارض مع حدسك

يتطلب الصيام المتقطع الانضباط وضبط النفس والتخطيط للمستقبل، وبالنسبة لبعض الأشخاص، فإن استخدام هذه التكتيكات للحفاظ على تناول السعرات الحرارية في غضون إطار زمني محدد ليس مشكلة، ولكن بالنسبة للآخرين، قد يبدو الأمر غير طبيعي في البداية، وقد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا كنت معتادًا على الاعتماد على حدسك لتحديد موعد تناول الطعام.

علاوة على ذلك، إذا كنت تفضل عدم اتباع جدول زمني صارم، فقد تجد الصيام المتقطع محبطًا، وأيضًا إذا كان جدولك الزمني يميل إلى الاختلاف من يوم لآخر بسبب العمل أو العائلة أو الالتزامات الأخرى، فقد يكون الحفاظ على مدخولك من السعرات الحرارية في إطار زمني محدد أمرًا صعبًا.

من المحتمل أن تشعر بالجوع

حتى الصوم لمدة 8 أو 12 ساعة قد يبدو وكأنه وقت طويل عندما لا تكون معتادًا على الصيام، وقد تذهب إلى الفراش جائعًا عدة مرات في الأسبوع، وقد يبدو ذلك بطبيعة الحال غير سار وغير مستدام على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك، في بعض الأحيان، قد يكون من الضروري تجاوز إشارات الجوع والامتلاء الطبيعية حتى لا تفطر في وقت أبكر مما هو مخطط له.

ولكن هذا لا يعني أن الصيام ليس جدولاً يمكنك التعود عليه، حيث بمجرد أن تتكيف مع الصيام المتقطع، قد تجد أنه يجعلك تشعر بجوع أقل، وفي الحقيقة يتكيف الكثير من الناس مع الروتين، ويجد البعض أنهم يستمتعون به بعد بضعة أشهر، ولكن مع ذلك، فإن الجوع والإحباط هما بالتأكيد أمور يمكن توقعها وإدراكها في البداية.

يمكن أن تؤثر الآثار الجانبية على مزاجك

عندما تحاول الصيام المتقطع لأول مرة، فإن أحد الأشياء الأولى التي قد تلاحظها هو الصعود والهبوط في مزاجك، وهذا أمر مفهوم. إلى جانب زيادة مستويات الجوع في البداية، يمكن أن يكون للصيام آثار جانبية، بما في ذلك الصداع والإمساك والتعب واضطرابات النوم والمزيد.

علاوة على ذلك، فإن التهيج والقلق من الأعراض الكلاسيكية لانخفاض مستويات السكر في الدم، وهذه استجابة جسدية شائعة للصيام أو تقييد السعرات الحرارية، ومع ذلك، مثل الجوع، قد يكون رفاهيتك العاطفية أحد الآثار الجانبية الأخرى للصيام المتقطع الذي سيتحسن مع مرور الوقت والممارسة.

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