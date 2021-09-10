قد تبدو المشروبات الغازية الدايت بديل صحي ومنعش للمشروبات الغازية السكرية، ولكن في الواقع قد يكون هذا المشروب ضار خاصة إذا كنت تشرب الكثير منه يوميًا.

وارتبط شرب الكثير من المشروبات الغازية الدايت بالعديد من الأثار الجانبية الصحية سواء على المدى الطويل والقصير، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث بشكل مفصل عن 7 آثار جانبية لتناول الكثير من المشروبات الغازية الدايت، بالإضافة إلى بعض الطرق السهلة لتقليل تناولها.



آثار جانبية لتناول الكثير من المشروبات الغازية الدايت

ضرر على صحة الأمعاء

تشير الأبحاث إلى أن المحلّيات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية الدايت قد تؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجتمع البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.

ويلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا رئيسيًا في العديد من جوانب الصحة، بما في ذلك وظيفة المناعة وامتصاص العناصر الغذائية، وصحة القلب والمزيد.

وبحسب إحدى الدراسات الصغيرة التي شملت 7 أشخاص، فقد تبين أن السكرين المحلى الصناعي أضعف إدارة نسبة السكر في الدم وسبب اختلالات في بكتيريا الأمعاء بين 57% من المشاركين.

تآكل مينا الأسنان

على الرغم من أن المشروبات الغازية الدايت لا تحتوي على السكر، إلّا أنها شديدة الحموضة ويمكن أن تؤثر سلبًا على الأسنان في حال كنت تشرب الكثير منها بشكل منتظم.

وبحسب الدراسات، فإن المشروبات الغازية الدايت تؤثر بشكل كبير على خشونة سطح مينا الأسنان، وبسبب حموضتها فقد تساهم في إتلاف سطح المينا مما يؤدي إلى زيادة التآكل في الأسنان.

الصداع

قد يتسبب شرب الكثير من المشروبات الغازية الدايت في حدوث الصداع، وقد يكون السبب هو بعض المحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية الدايت مثل الأسبارتام، فوفقًا للأبحاث يرتبط الأسبارتم بالعديد من الآثار الجانبية عند تناوله بكميات كبيرة والتي قد يكون من ضمنها الصداع.

كما وجدت بعض الدراسات الأخرى أن الكافيين الموجود في المشروبات الغازية الدايت يمكن أن يسبب الصداع لبعض الأشخاص.

تقليل كثافة العظام

تحتوي المشروبات الغازية الدايت على العديد من المركبات التي قد تؤثر سلبًا على صحة العظام مثل الكافيين وحمض الفوسفوريك، ومن المثير للاهتمام أن إحدى الدراسات أظهرت أن النساء اللواتي يشربن الصودا الدايت هن الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام.

أيضًا أظهرت الدراسات على النساء أنه بعد انقطاع الطمث لديهن وفي حالة أنهن يشربن المشروبات الغازية الدايت، فقد تزيد فرصتهن في التعرض لخطر الإصابة بكسر الورك بنسبة 14%.

تأثيرات على صحة القلب

وجدت العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من المشروبات الغازية الدايت يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل.

وفي الواقع، لقد تم ربط المشروبات الغازية الدايت بزيادة مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري.

زيادة الوزن

وجدت الدراسات أن أولئك الذين يشربون المشروبات الغازية الدايت بانتظام يميلون إلى زيادة دهون البطن بشكل أكبر خلال فترة 9 سنوات مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا المشروبات الغازية الدايت.

وفي دراسات أخرى، تبين أن شرب مشروب غازي واحد على الأقل يوميًا كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

قد تكون مرتبطة بمرض السكري

على الرغم من أن المشروبات الغازية الدايت لا تحتوي على أي سعرات حرارية أو كربوهيدرات، إلّا أن بعض الأبحاث وجدت أنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

ولقد وجدت الدراسات أن الأشخاص المصابون بداء السكري الذين يستخدمون المحليات الصناعية كانوا أكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين.

كيف تقلل استهلاك المشروبات الغازية الدايت

شرب المياه المنكهة

شرب شاي الأعشاب

شرب ماء جوز الهند

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