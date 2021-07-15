7 أعشاب تخفف أضرار التدخين 

التدخين هو أحد عوامل الخطر الرئيسية للنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) (بما في ذلك انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن)، والعديد من أنواع السرطان (وخاصة سرطان الرئة، وسرطان الحنجرة والفم، وسرطان المثانة، وسرطان البنكرياس). كما يسبب مرض الشرايين المحيطية وارتفاع ضغط الدم.

إن كنت لم تستطع بعد التخلص من عادة التدخين السيئة فتعلم معنا كيف يمكنك أن تخفف أضراره على صحتك من الطبيعة.

أعشاب تخفف أضرار التدخين

يخفف الفلفل الحار من حساسية الجهاز التنفسي

هناك أعشاب تحمي الكبد من سموم التدخين مثل الطرخشقون و شوك اللبن

الزنجبيل يساعد الجسم في التخلص من بعض سموم التدخين أيضاً

لحاء الدردار يخفف احتقان الرئة و السعال

تناول عصير الجزر يومياً يحمي من سرطان الرئة

لا تتناول أي بروتين حيواني ما عدا السمك المشوي

تذكر دوماً أن الرغبة الجارفة في السيجارة تستمر من 3-5 دقائق فقط، فساعد نفسك وقوِّي إرادتك واترك هذه العادة المضرة للغاية بصحتك

أضرار التدخين على جسمك

انتفاخ الرئتين

التهاب الشعب الهوائية المزمن

سرطان الرئة

عدم الشعور بالراحة في الجهاز التنفسي والرئتين والمجاري الهوائية.

زيادة إفراز المخاط مباشرةً بعد الإقلاع عن التدخين.

أضرار التدخين على أنظمة القلب والأوعية الدموية

رفع ضغط الدم.

إضعاف جدران الأوعية الدموية.

زيادة فرص الإصابة بجلطات الدم

أضرار التدخين على الجهاز اللحافي

سرطان الفم.

سرطان الحلق.

سرطان الحنجرة.

سرطان المريء.

سرطان البنكرياس.

أضرار التدخين على الجهاز التناسلي

يتأثر أدائهم الجنسي، وقد يقلل من مستويات الهرمونات الجنسية الذكورية.

يمكن أن يؤدي إلى عدم الرضا الجنسي من خلال عدم القدرة على الوصول إلى النشوة الجنسية، وقد يقلل من مستويات الهرمونات الجنسية الأنثوية.

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