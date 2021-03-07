7 طرق فائقة الذكاء للتعامل مع الزوج الكسول

لدينا جميعًا أيامنا البطيئة. يكره الرجال والنساء على حد سواء الاضطرار إلى القيام بأي أعمال منزلية أو أي عمل آخر بشكل عام. هذا أمر شائع ، ومن الواضح أنه مرهق...

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لكن بعض الأزواج بشكل خاص لديهم عادة الكسل المطول وعدم الرغبة في القيام بأي عمل منزلي! كيف تجعلي زوجك يستمع إليك ويقوم بالعمل المتوقع منه. نقدم لك بعض الطرق الذكية للتعامل مع الزوج الكسول.

اجعليه يشعر بالحاجة

امنحي زوجك لقب "البطل الخارق" للقيام ببعض الأشياء المنزلية التي يمكنه فقط القيام بها. قد لا تحتاجين إليه فعلاً أن يفعل ذلك دائمًا، لأنك تستطيعين ذلك ، لكن جعل زوجك يشعر بالقوة والمساعدة سيفي بالغرض دائمًا. حتى لو بدأت بالمساعدة قليلاً ، فهذا تغيير كبير.

قدِّريه دائماً

إذا كان قد قام بعمل ما عن غير قصد ، فاحرصي على امتداح مهاراته في العمل وتقدير جهوده. من المؤكد أن زوجك سيشعر بالراحة عند سماع مجاملات إيجابية لجهوده. إذا كان لديك أطفال في المنزل ، فقد يبذل زوجك أيضًا جهدًا أكبر لإثارة إعجاب الأطفال برأسه "البطل الخارق".

كوني أكثر حزماً مع كل ما تقوليه

لا تصرخي. لن يؤدي ذلك إلا إلى إبعاده عن أداء وظيفته. بدلا من ذلك ، تعلمي أن تكوني حازمة مع كلماتك. كوني محددة وأخبري زوجك أنه لا خيار أمامه سوى القيام بالعمل. يمكنك أيضًا إيقاف أي من الأنشطة الترفيهية أو المفضلة لديه لإضفاء المزيد من التأثير ، بحيث تكوني جادة جدًا.

التحلي بالمرونة من حيث العمل

قد لا يقوم زوجك بالأشياء على طريقتك. قد يحاول القيام بالعمل بطريقة أكثر إبداعًا تتيح له القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل. لذلك ، لا تجبريه على القيام بذلك أو تحاولي السيطرة عليه على طريقتك ، بدلاً من ذلك ، تعلمي وتقبلي طرقه ، إذا كانت تستغرق وقتًا أقل.

قوي علاقتك به أثناء القيام بالعمل

يمكنك الدخول في محادثات عميقة مع زوجك أثناء قيامه بتنظيف الحديقة. ستندهشين من معرفة مدى عمق التحدث بينكما أثناء القيام بالأعمال المنزلية. إنه يبقيكما مشتتان عن التعب ، وسوف يتطلع كلاكما إلى المزيد من هذه الفرص.

كوني مراعية في بعض الأوقات

افهمي أن زوجك ليس على دراية بنمط عملك أو مهارات إدارة أسرتك. يجب أن تحاول أن تراعي من حيث إلحاح وأهمية العمل. دعي زوجك يأخذ وقته وينهي العمل وفقًا لذلك. لا تضايقه على الإطلاق.

اذهبي في رحلة

سيساعدك هذا على تصفية ذهنك والتخلص من التوتر. اطلبي من زوجك القيام بكل الأعمال في المنزل بشكل منهجي ودعيه يدير كل الأعمال لمرة واحدة. بعد كل شيء ، هو أيضًا شخص بالغ يتعين عليه إدارة جداول أعماله وأعماله المنزلية. لذا ، احزمي أمتعتك في رحلة قصيرة مع الفتيات أو لزيارة عائلتك.

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