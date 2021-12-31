7 علامات تدل على نقص فيتامين ب12 في الجسم

فيتامين ب12 هو عنصر غذائي أساسي يحتاجه جسمك للعمليات، مثل تخليق الحمض النووي وإنتاج الطاقة ووظيفة الجهاز العصبي المركزي، وعلى الرغم من وجود الفيتامين في العديد من الأطعمة، إلا أن قصور ب12 ونقصه شائعان نسبيًا.

وغالبًا ما يرجع ذلك إلى محدودية المدخول الغذائي، وسوء الامتصاص، وبعض الحالات الطبية، وفي الواقع، تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 20٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يعانون من نقص في الفيتامين.

ونظرًا لأن القدرة على امتصاص ب12 من الطعام تنخفض مع تقدم العمر، فإن النقص أكثر شيوعًا عند كبار السن، ومع ذلك، هذا لا يعني أن الأطفال والشباب، بمن فيهم الحوامل والرضاعة الطبيعية، لا يمكنهم الإصابة بنقص ب12.

لسوء الحظ، غالبًا ما يتم تجاهل نقص ب12 وتشخيصه بشكل خاطئ، وفي كثير من الأحيان، يرجع ذلك إلى عدم كفاية الاختبارات المعملية أو لأن الأعراض ليست خاصة بنقص ب12 الفيتامينات وحدها، فإذا كنت تشك في أنك قد تعاني من نقص في ب12 فمن المهم زيارة أخصائي الرعاية الصحية لمناقشة الأعراض والخضوع للاختبار المناسب.

علامات تدل على نقص فيتامين ب12 في الجسم

التعب

إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين ب12، فمن المحتمل أن تشعر بالإرهاق والتعب، حيث أن خلايا جسمك تحتاج ب12 للعمل بشكل صحيح على هذا النحو، ويمكن أن يؤدي عدم كفاية مستويات هذا الفيتامين إلى تقليل إنتاج خلايا الدم الحمراء الطبيعية، مما قد يضعف توصيل الأكسجين.

وفي الواقع، يمكن أن يسبب نقص ب12 أو حمض الفوليك فقر الدم الضخم، وتؤدي هذه الحالة إلى تكوين خلايا دم حمراء كبيرة وغير طبيعية وغير ناضجة وضعف تخليق الحمض النووي، وعندما لا يكون لدى جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية لنقل الأكسجين إلى الأنسجة، فمن المحتمل أن تشعر بالضعف والتعب.

بشرة شاحبة أو صفراء

علامة أخرى يمكن أن تشير إلى نقص ب12 هي الجلد الشاحب أو الأصفر، حيث أن فقر الدم المرتبط بنقص ب12 قد يجعل بشرتك شاحبة بسبب نقص خلايا الدم الحمراء الصحية الناضجة تمامًا في الجسم، كما يمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين أيضًا حالة تسمى اليرقان، مما يجعل بشرتك وبياض عينيك يأخذان لونًا مصفرًا.

الصداع

يمكن أن يؤدي قصور ب12 ونقصه إلى آثار جانبية عصبية، بما في ذلك الصداع، وفي الواقع، يعد الصداع من بين الأعراض الأكثر شيوعًا المتعلقة بنقص ب12 لدى كل من البالغين والأطفال، حيث أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون كثيرًا من أنواع معينة من الصداع هم أكثر عرضة للإصابة بمستويات ب12 منخفضة.

أعراض الاكتئاب

يعد ب12 ضروريًا للعمل السليم لجهازك العصبي المركزي، ويمكن أن يؤثر النقص في هذا العنصر الغذائي على صحتك العقلية، وعلى وجه التحديد، يرتبط نقص ب12 بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات ب12 إلى ارتفاع مستويات الحمض الأميني المحتوي على الكبريت المسمى الهوموسيستين، بوهذا بدوره قد يساهم في تطور الاكتئاب عن طريق زيادة الإجهاد التأكسدي، وتلف الحمض النووي، وموت الخلايا في الجسم.

مشاكل الجهاز الهضمي

قد يسبب نقص ب12 أيضًا الإسهال والغثيان والإمساك والانتفاخ والغاز وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى، ويمكن أن تؤثر هذه المسائل على كل من البالغين والأطفال، ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من هذه الأعراض غير محددة ويمكن أن تكون ناجمة عن عوامل أخرى، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي عدم تحمل الطعام والأدوية والالتهابات إلى الإسهال.

صعوبة التركيز والإعاقة العقلية

نظرًا لأن نقص ب12 يؤثر سلبًا على الجهاز العصبي المركزي، فقد يشعر الأشخاص ذوو المستويات ب12 المنخفضة أو الناقصة بضبابية الرأس ويواجهون صعوبة في التركيز وإكمال المهام،

وكبار السن معرضون بشكل خاص لخطر هذه الآثار الجانبية لأن خطر نقص ب12 يزداد مع تقدم العمر، وفي الواقع، ربطت العديد من الدراسات مستويات ب12 المنخفضة بتدهور الوظيفة العقلية لدى كبار السن.

ألم والتهاب الفم واللسان

التهاب اللسان هو مصطلح طبي يشير إلى لسان ملتهب وأحمر ومؤلم، ويمكن أن يكون سببه نقص ب12، وفي الأشخاص المصابين بهذا النقص، يمكن أن يظهر التهاب اللسان جنبًا إلى جنب مع التهاب الفم، والذي يتميز بتقرحات والتهاب في الفم.

وعلى الرغم من أن التهاب اللسان والتهاب الفم شائعان لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم المرتبط بنقص ب12 ، إلا أنهما يمكن أن يحدثا أيضًا بدون فقر الدم ويمكن أن يكونا علامة على نقص ب12 المبكر.

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