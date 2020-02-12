7 فيتامينات لزيادة نشاط الجسم ومواجهة الأعباء اليومية (صور)

الشعور بالتعب والإرهاق معظم الوقت هي مشكلة شائعة وغالباً ما يلجأ الناس إلى شرب مشروبات الطاقة أو البدائل العقاقيريّة، أو تناول الشوكولاتة لحلّ مثل هذه المشكلة، إلا أنّ مثل هذه الحلول تعتبر حلولاً مؤقتة، كما أنّها لا تجلب النفع للإنسان على المدى البعيد.

حيث يحتاج الجسم إلى مركبات عضوية تسمى الفيتامينات حتى ينمو ويعمل بشكلٍ سليم بعض هذه الفيتامينات ينتجها الجسم ولكن بكميات قليلة، في حين أن بعضها الآخر لا ينتجها الجسم على الإطلاق فيتم تعويضها من خلال الأطعمة والمشروبات أو الأدوية الموجودة في الصيدليات، وإذا لم يحصل عليها الإنسان بكميات مناسبة وكافية للجسم فإنّه من الممكن أن يُصاب ببعض الأمراض مثل: هشاشة العظام، وأمراض القلب، والكسل والخمول.

ويُمكننا التخلص من الكسل والخمول والقضاء على شعور التعب والإرهاق، والحصول على الطاقة لزيادة نشاط الجسم ومواجهة الأعباء اليومية من خلال تناول مجموعة من الفيتامينات، وأهمها:

1- فيتامين B12

يؤدي النقص في هذا الفيتامن إلى الشعور بالتعب والإجهاد والخمول، وللتخلص من هذه المشاعر السلبية يُمكنك تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12 حيث يحول الكربوهيدرات إلى طاقة، ويساعد على تسريع عملية الهضم لزيادة مستوى الطاقة في الجسم، وتحتوي لحوم الدجاج والسمك والبيض والحليب على فيتامين B12، وعندما يصعب تعويض نقصه في الجسم من خلال الأطعمة فإنّه من الممكن اللجوء إلى الحقن والأدوية.

2- فيتامين B6

يحتوي هذا الفيتامين على نظام عالٍ من البروتينات مثل: باليو فلابد، وأتكينز، لذلك يزود الجسم بالطاقة اللازمة له، ويجعل الجهاز العصبي أقوى، ويزيد الوضوح العقلي عن الإنسان، كما يُساعد الجهاز الهضمي في تحطيم المواد الغذائية لإنتاج الطاقة، يوجد بشكلٍ كبير في مصادره الطبيعية كاللحوم والأسماك.

3- فيتامين B1

من أفضل الحلول للتخلص من التعب والإرهاق تناول الأسماك، والبذور، والمكسرات، والفاصولياء، والهليون حيث تحتوي هذه الأطعمة على كميات كبيرة من فيتامين B1 أو الثيامين، حيث يحول السكر إلى طاقة، كما أنَّه يسحب الطاقة من الأطعمة السكرية، وهذا بدوره يزود الجسم بالنشاط والحيوية، ويجعله يشعر بصحةٍ أفضل.

4- فيتامين A

يحافظ فيتامين A على مستويات الطاقة في الجسم ويساعد الشباب على الشعور بالإيجابية والحيوية، لذلك لا بدّ من تناول الكبد والفواكه والخضروات مثل: البطاطا الحلوة، الجزر، الشمام، المانجا.

5- فيتامين D

هو فيتامين أشعة الشمس لأنّه يعطي الجسم الفائدة التي نحصل عليها عند التعرض لأشعة الشمس النافعة، فمن المعروف أنّ الجسم يشعر بالراحة النشاط والحيوية أكثر عند الخروج إلى أشعة الشمس وبالتالي سيتكون لدينا نفس الشعور عند تناول فيتامين D من مصادره الطبيعية مثل: التومة، والسلمون، وزيت كبد السمك.

6- فيتامين E

يكافح الجذور الحرة في الجسم؛ لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، ومواد مضادة للسموم وبالتالي فإنه يعتبر عاملاً أساسياً لتزويد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، ويمكن العثور عليه في: اللوز، والسبانخ، وبذور عباد الشمس، وزبدة الفول السوداني.

7- حمض الفوليك

إذا لازمك شعور التعب والإرهاق فهذا يعني أنّ جسمك يفقد الكمية التي يحتاجها من حمض الفوليك، وهو نوعٌ من أنواع الفيتامينات الضرورية والمهمة خاصة في فترة الحمل؛ لأنه يمنع حصول التشوهات والعيوب الخلقية لدى الجنين. ويمكننا تناوله على شكل حبوب صيدلانية، أو من خلال تناول البقوليات، والسبانخ، والأفاكادو.