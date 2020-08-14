7 نصائح للوقاية من فقر الدم

يعد فقر الدم من الأمراض الأكثر شيوعا، إذ يصيب نحو ثلث سكان العالم، وهناك 3 أنواع رئيسة لفقر الدم هي: فقر الدم الناجم عن فقدان الدم (النزفي)، وفقر الدم الناجم عن خلل في إنتاج كريات الدم الحمراء، وفقر الدم الانحلالي.

أما علامات فقر الدم فهي الضعف، وشحوب الجلد أو اصفراره، وعدم انتظام ضربات القلب، وضيق النفس، والدُّوَار أو الدوخة، وألم الصدر، وبرودة الأطراف، إضافة إلى الصداع.

ونقل موقع “هيلث شوتس” الطبي، عن الدكتور راهول بهارجافا، مدير معهد فورتيس التذكاري للبحوث إن ”فقر الدم يعود في الأساس إلى نقص الحديد وفيتامين ب 12 في أجسامنا“.

وأورد الموقع 7 نصائح للوقاية من مرض فقر الدم:

طهو الطعام

عليك بطهي طعامك في إناء من الحديد، لأنه سوف يزيد من تركيز الهيموغلوبين في الدم.

تناول قصب السكر

يحتوى قصب السكر علي نسبة عالية من الحديد، كما أن الاستهلاك المنتظم لقصب السكر يسهل امتصاص الحديد، ويزيد من نسبة الهيموغلوبين، لذلك، إذا كنت ترغب حقا في علاج فقر الدم، فلا تنس إدراج قصب السكر في نظامك الغذائي.

فيتامين سي

دون الامتصاص المناسب للحديد في الدم، لن تكفي أي كمية من الأطعمة الغنية بالحديد، لذلك من أجل التأكد من امتصاص الحديد الذي نستهلكه بشكل صحيح، تحتاج إلى إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين سي في نظامك الغذائي، مثل: الفواكه، والليمون، إذ تساعد الدم على امتصاص الحديد بشكل صحيح.

تنظيم شرب القهوة و الشاي

إذا كنت معتادا أيضا على شرب القهوة أو الشاي مع وجبتك، فإن الدكتور بهارجافا يقترح التخلي عن هذه العادة، لأنها تقلل من امتصاص الحديد.

الخضراوات الورقية

يقترح الدكتور بهارجافا تناول الخضار الورقية الخضراء مثل: السبانخ التي يمكن أن تعطي جسمك دفعة من فيتامين ب 12، حيث يحدث فقر الدم بشكل عام عندما لا يتمكن الدم من إنتاج ما يكفي من الهيموغلوبين، ونحتاج إلى فيتامين ب 12 لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تتكون بشكل أساس من الهيموغلوبين.

الشمندر والموز

يتكون الشمندر من الحديد الطبيعي، في حين أن الموز غني بالحديد وفيتامين ج والبوتاسيوم، ويساعد في زيادة عدد الهيموغلوبين، وكلاهما متاح بسهولة، والجزء الأفضل، أنهما مثاليان لعلاج فقر الدم.

التمر والزبيب

يحتوي التمر والزبيب المجفف على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي، والتي تخدم مرة أخرى الغرض من علاج نقص الحديد.

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