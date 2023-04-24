البوابة - هل تفكر في قضاء إجازة رائعة في الربيع ؟ من براغ إلى طوكيو ، إليك بعض من أفضل الأماكن التي يجب مراعاتها للسفر في شهر مايو / أيار . سواء كنت ترغب في بدء الموسم الجديد برحلة شاطئية قريبة أو سفرة لقضاء عطلة صيفية مبكرة ، فإن شهر مايو هو الوقت المثالي للسفر.

بالنسبة للعديد من الوجهات ، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع للتو ، ولكن لم يحن موسم الذروة السياحي بعد (لذا يمكنك الاستكشاف أكثر والاستمتاع بالطقس المعتدل مع أزمة أقل - وهو وضع مربح للجانبين). من التنزه تحت النجوم إلى تناول الطعام في أرقى مدن الطهي في أوروبا، إليك أفضل سبعة أماكن لقضاء إجازة قصيرة في شهر مايو حول العالم.

7 وجهات لقضاء إجازة رائعة في مايو

إجازة سعيدة حول العالم

1. البندقية، إيطاليا

تشتهر مدينة البندقية الخالية من السيارات على نطاق واسع بأنها واحدة من أكثر مدن العالم رومانسية ، وتشجع المشي لمسافات طويلة على طول القنوات وركوب الخيل الساحرة على متن الجندول الخاص. إلى جانب الهندسة المعمارية المذهلة والطعام البيتي، فلا عجب أن البندقية هي واحدة من أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل أو أي شخص يبحث عن المزيد.

2. كيوتو ، اليابان

يأتي الكثيرون إلى كيوتو لاستكشاف المعابد والأضرحة والآثار والملاذات التاريخية ، على الرغم من أنك إذا كنت تبحث عن بعض الاتجاهات في حياتك العاطفية ، فقد تجد الإجابات هناك أيضًا. هناك عدد قليل من المواقع التي يُقال إنها مناسبة للأزواج ، مثل ضريح ياسوي كونبيرا غو الذي يضم حجرًا قويًا يشاع أنه يربط العلاقات الجيدة وينهي السوء. إذا سارت الأمور على ما يرام ، فاستمتع بأماكن الإقامة الفاخرة في المدينة وتناول الطعام الرائع مع حبك الحقيقي الذي تم التحقق منه.

3. براغ ، جمهورية التشيك

توجه إلى براغ في النصف الثاني من شهر مايو لحضور مهرجان ربيع براغ ، وهو مهرجان يحتفل بالموسيقى الكلاسيكية مع حفلات موسيقية داخلية وخارجية في جميع أنحاء المدينة. إنه الوقت المثالي لرؤية أزهار الكرز والمغنوليا والأرجواني في إزهار كامل - تتمتع معظم المتنزهات بدخول مجاني ، لذا فهي مثالية لإقامة نزهة تحت الأشجار المزهرة. يمكنك أيضًا زيارة العشرات من المباني التي يتعذر الوصول إليها عادةً والتأمل في الهندسة المعمارية الرائعة للمدينة في شهر مايو خلال المهرجان.

4. بوتان

بوتان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعاني من انبعاثات الكربون. أكثر من 70٪ منها مغطى بالأشجار ، لذا فهي تمتص ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تنتجه. للمساعدة في حماية هذه البيئة ، لا تسمح حكومة بوتان إلا لعدد محدد من السياح سنويًا ، مما يجعلها مكانًا خاصًا بشكل لا يصدق للزيارة. أثناء تواجدك هناك ، قم بزيارة بعض المعابد والأديرة البوذية الشهيرة ، وتنزه سيرًا على الأقدام عبر الجبال والوديان الشامخة ، وانغمس في علاجات السبا العالمية.

5. باريس، فرنسا

باريس مدينة الأضواء هي إحدى مدننا المفضلة الدائمة ، لأنها مليئة بالتصميم والهندسة المعمارية والثقافة الجميلة. شهر مايو هو وقت رائع في السنة للزيارة ؛ ستستمتع بأحداث مثل مهرجان (Jazz à Saint-Germain-des-Prés) و (La Fête du Pain) مهرجان مخصص لأفضل خبز الباجيت والخبز في جميع أنحاء البلاد.

6. سان سيباستيان ، إسبانيا

تعد سان سيباستيان واحدة من أكثر مدن الطهي إثارة للإعجاب في العالم، وتضم 16 نجمة ميشلان ضمن دائرة نصف قطرها 23 ميلاً. بالإضافة إلى المأكولات الراقية ، يمكنك أيضًا قضاء بعض الوقت في البلدة القديمة بالمدينة مع المتاجر الخلابة والشوارع المرصوفة بالحصى وتناول الطعام في الهواء الطلق في بارات بينتكسو النابضة بالحياة وشرب نبيذ المحلي. في شهر مايو ، يمكن أن يكون الطقس شديد البرودة إلى حدٍ ما بحيث يتعذر عليك الذهاب إلى الشاطئ، ولكنه مثالي لاستكشاف المدينة سيرًا على الأقدام.

7. ماتشو بيتشو، بيرو

يمتد موسم السياحة الرئيسي في ماتشو بيتشو من يونيو إلى أغسطس ، لذلك ستفتقد الحشود الكثيفة ولكن ستستمتع بالطقس المعتدل والسماء الصافية والمناظر الخلابة للجبال. سواء اخترت القيام برحلة في مسار الإنكا أو تناول الطعام البيروفي الرائع أو الانغماس في طقوس الأنديز في المنتجع الصحي ، فإن هذه الوجهة القديمة مليئة بالثقافة الغنية والتاريخ الحافل.

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