8 أطعمة لا تسبب زيادة الوزن مهما أفرطت في تناولها!

تتميز بعض الفواكه والخضروات غير النشوية في أنها لا تتسبب بزيادة الوزن بغض النظر عن الكمية التي تتناولها، وذلك لأنها تتكون في الغالب من الماء، وهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على كمية جيدة من الألياف التي تساعد على الشعور بالامتلاء لوقت أطول.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي لا تتسبب بزيادة الوزن مهما تناولت منها:

الكرفس

على الرغم من أن الكرفس يحتوي 95٪ من الماء، إلا أنه مليء بالفوائد الصحية، إذ أنه يحتوي على البوتاسيوم والألياف و30٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين K. ينصح بتناول الكرفس عندما يكون طازجاً لأن الخضار تفقد العديد من مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها في غضون خمسة أيام من شرائها.

الكرنب

يحتوي الكرنب على البروتين والألياف التي ستجعلك تشعر بالشبع، إذ يحتوي كوب واحد من الكرنب الخام على حوالي 33 سعرة حرارية فقط، ولكنه يحتوي على ما يقرب على ثلاثة غرامات من البروتين، و 2.5 غراماً من الألياف لكل حصة موصى بها. وهو من الأطعمة القليلة التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3، وهو غني بالفيتامينات.

التوت الأزرق

مليء بالبوتاسيوم ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. وتحتوي هذه الفاكهة على مضادات أكسدة أكثر من أي فاكهة أخرى. ويحتوي كوب من التوت الأزرق على حوالي 85 سعرة حرارية فقط.

الخيار

قشور وبذور الخيار غنية بالعناصر الغذائية، وهي فاكهة تتكون في الغالب من الماء، يحتوي الخيار فقط على 16 سعرة حرارية لكل حصة موصى بها. تحتوي البذور والقشرة على معظم القيمة الغذائية للفاكهة أهمها فيتامين A الذي يفيد في تحسين صحة العينين، لذا من الأفضل عدم تقشير الخيار.

الطماطم

الطماطم منخفضة السعرات الحرارية، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات A و C و B2، وحمض الفوليك والكروم والبوتاسيوم.

الكريب فروت

يعد أحد أهم الفاكهة التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، إضافة إلى الألياف والفيتامينات. أظهرت الدراسات أن إضافة الكريب فروت إلى نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من فقدان الوزن، إذ أن نصف ثمرة من الكريب فروت يحتوي فقط على 50 سعرة حرارية.

البروكلي

مليء بالفيتامينات المختلفة ويمكن أن يساعد في تلبية احتياجاتك اليومية من الألياف. تحتوي هذه الخضروات الفائقة على سلفورافين، وهو مضاد للسرطان يعمل على تدمير المواد الكيميائية المسببة للسرطان التي قد يأخذها الجسم إما من خلال البيئة أو من خلال الطعام.

إلى جانب الفيتامينات A و C و E و K ، تحتوي حصة واحدة من البروكلي على حوالي 20 ٪ من احتياجاتك اليومية من الألياف. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 31 سعرة حرارية فقط في الحصة الواحدة.

الشمام

الشمام قليل السعرات الحرارية ويحتوي على ببيتا كاروتين، وهو شكل من أشكال فيتامين A الذي يعزز صحة العينين، ويوفر كوب واحد فقط من الشمام كمية جيدة من البوتاسيوم إضافة إلى أكثر من 100٪ من القيمة اليومية الموصى بها من فيتاميني A و C.

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