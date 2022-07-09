8 زهور صالحة للأكل ذات فوائد صحية محتملة

تعتبر الزهور على مائدة العشاء تقليدًا كلاسيكيًا وخالدًا، ولكن يمكن أن تظهر الزهور أحيانًا على طبق العشاء الخاص بك أيضًا، حيث تستخدم الزهور الصالحة للأكل في العديد من أنماط المطبخ المختلفة ويمكن العثور عليها في قوائم الطعام في جميع أنحاء العالم.

وليست كل الزهور آمنة للأكل، ولكن تلك التي يمكن أن تقدم دفعة فريدة من النكهة والألوان للعديد من الأطباق، بما في ذلك السلطات والصلصات والمشروبات والمقبلات، قد يقدم بعضها فوائد صحية.

زهور صالحة للأكل ذات فوائد صحية

الكركديه

تنتج نباتات الكركديه أزهار كبيرة مزخرفة تنمو عادة في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، حيث يوجد المئات من أنواع الكركديه، ولكن النوع الأكثر شيوعًا الصالح للأكل يُعرف باسم roselle أو Hibiscus sabdariffa.

ويمكن أن يصل قطر أزهار الكركديه إلى 6 بوصات (15 سم) وتوجد في مجموعة واسعة من الألوان بما في ذلك الأحمر والأبيض والأصفر ودرجات مختلفة من اللون الوردي.

وعلى الرغم من زراعته أحيانًا لأغراض الزينة، إلا أن الكركديه معروف أيضًا بتطبيقاته في الطهي والطب، كما يمكنك أكل الزهرة مباشرة من النبات، ولكن عادة ما تستخدم للشاي أو المربى أو السلطات، وتشرب العديد من الثقافات شاي الكركديه لخصائصه الطبية.

تشير بعض الدراسات إلى أن الكركديه قد يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم أفضل لكيفية دعم الكركديه لصحة القلب.

الهندباء

تشتهر الهندباء بأنها من أعشاب الحديقة العنيدة، ومع ذلك، فإنها تتضاعف وتنمو كزهرة صالحة للأكل عالية التغذية، وتحتوي الهندباء على أزهار صغيرة قطرها حوالي 1-1.5 بوصة (2-4 سم) مع العديد من البتلات الصغيرة ذات اللون الأصفر الفاتح، وهي توفر مركبات نباتية مختلفة معروفة بخصائص مضادة للأكسدة قوية.

ومن المثير للاهتمام أن الزهور ليست الجزء الوحيد من الهندباء الذي يمكن أكله، في الواقع، يمكن الاستمتاع بكل جزء منها بما في ذلك جذورها وسيقانها وأوراقها، وهناك خيارات لا حصر لها لتناول الهندباء، حيث يمكن أكل الزهور نيئة، إما بمفردها أو رميها في السلطة، وقد يتم تناولها بالخبز.

الخزامى

الخزامى هو عشب خشبي زهري يزرع في الأصل في أجزاء من شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، والزهور البنفسجية صغيرة جدًا ولكنها وفيرة، وربما اشتهر الخزامى بعطره المميز الذي اشتهر بآثاره المهدئة.

وفي الواقع، يجعل مزيج اللون والرائحة الخزامى إضافة مرغوبة بشكل خاص إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك المخبوزات والشراب وشاي الأعشاب والتوابل الجافة وخلطات الأعشاب، كما تتزاوج نكهته جيدًا مع المكونات الحلوة واللذيذة، بما في ذلك الحمضيات والتوت وإكليل الجبل والمريمية والزعتر والشوكولاتة.

زهر العسل

يوجد ما يقرب من 200 نوع من زهر العسل، ولكن الأكثر شيوعًا هي الأصناف اليابانية، حيث تحمل الأزهار العطرة، ذات اللون الأصفر الفاتح أو الأبيض عادةً، رحيقًا يمكن أكله مباشرة من الزهرة، وكان زهر العسل حيويًا لممارسات الطب الصيني التقليدية لعدة قرون.

ويتم تناول الزهور ومستخلصاتها أو وضعها على الجلد لعلاج حالات الالتهاب المختلفة، ومع ذلك، فإن فعاليته كعلاج طبي للبشر لا تزال غير مثبتة علميًا، أم في عالم الطهي، غالبًا ما يستخدم زهر العسل لصنع الشاي أو شراب لذيذ، كما يمكنك استخدام الشراب لتحلية الشاي المثلج وعصير الليمون والزبادي أو كبديل للسكر في وصفات الخبز السريعة.

لسان الثور (الحمحم)

لسان الثور، هو عشب ينتج أزهارًا رقيقة على شكل نجمة، وعادة ما تكون الأزهار زرقاء ولكنها قد تكون بيضاء أو وردية أيضًا، وفي الطب العشبي، تُستخدم لعلاج الأمراض البسيطة، مثل التهاب الحلق أو السعال، ومع ذلك، فإن الأبحاث البشرية لدعم فعاليتها كعلاج طبي نادرة.

أما في المطبخ، لا يوجد نقص في طرق استخدام زهرة لسان الثور، حيث أن الزهور والأوراق صالحة للأكل، وغالبًا ما توصف الزهور بأنها ذات نكهة حلوة قليلاً مثل الخيار والعسل، أيضًا يمكن تناول الزهور طازجة في السلطة أو كزينة للحلويات والكوكتيلات أو يمكن طهيها وإضافتها إلى الحساء أو الصلصات.

البقلة

البقلة عشب عصاري ينتج أزهارًا صغيرة صفراء وأوراقًا سميكة، وكلاهما صالح للأكل ويمكن طهيه أو تناوله نيئًا، وتاريخيًا، كانت البقلة لا تعتبر أكثر قيمة من الحشائش في الحديقة، ومع ذلك، فقد ارتفعت شعبية هذا النبات الصغير مؤخرًا بسبب محتواه الغذائي الغني.

وفي الحقيقة البقلة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لكن أكبر ادعاء لها بالشهرة الغذائية هو محتواها من دهون أوميغا 3، وفي الواقع، توفر البقلة أوميغا 3 أكثر من أي خضروات أخرى من نوعها.

زهرة القرع

إذا كنت قد زرعت القرع في حديقتك، فمن المحتمل أنك على دراية بأزهاره الرقيقة، ومع ذلك، قد لا تعرف أن هذه الزهور صالحة للأكل تمامًا مثل القرع نفسه.

وعلى الرغم من أن هذه الأزهار تتشكل في جميع أنواع القرع الصيفي، إلا أن أكثرها شيوعًا يأتي من الكوسة، حيث أن أزهار الكوسة صفراء زاهية ذات شكل جرس طويل ومستدير.

ويمكن تناول هذه الزهور نيئة كمزينة أو مفرومة وإضافتها إلى السلطات، أيضًا هناك خيار لذيذ آخر وهو حشو الأزهار بأجبان وقليها أو خبزها حتى تصبح البتلات الرقيقة مقرمشة.

البابونج

البابونج هو عشب زهري يستخدم في الطبخ والطب التقليدي لعدة قرون، ومن الناحية الطبية، غالبًا ما يتم استهلاك البابونج لتقليل القلق وتحسين جودة النوم، وتشبه الأزهار إلى حد كبير الإقحوانات، وإن كانت أصغر بكثير، حيث إنها تضفي نكهة ترابية حلوة قليلاً على الأطعمة التي يتم طهيها معها.

وتدعو معظم الوصفات إلى تسخين الزهور في سائل لاستخراج نكهاتها ومركباتها النشطة بيولوجيًا، وعادة ما يتم تجفيف الأوراق والزهور أولاً ولكن يمكن استخدامها طازجة، في حين أنه غالبًا ما تستخدم الأزهار لشاي البابونج، كما يمكن للأزهار أيضًا صنع الشراب أو المستخلصات الأخرى للمخبوزات أو العصائر أو الحلويات.

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