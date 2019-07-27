8 فوائد للعنب لجسم الإنسان.. تعرّف عليها

تحتوي العنب هذه الفاكهة الصيفية على مضادات أكسدة، أبرزها: البوليفينول والريسفيراترول. ويتم استخدام العنب في صناعة النبيذ والمربى والدبس والعصائر المختلفة. ونظراً لاحتواء العنب على الفيتامينات والمعادن. إختصاصية التغذية جويل فرحة شرحت فوائد أنواع العنب على صحّة الانسان.

الفوائد العامّة للعنب:

1- يقلّل من مستويات الكولسترول في الجسم لاحتوائه على الألياف الغذائية.

2- يعزز من صحة القلب والشرايين لغناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يعتبران مهمين لتنظيم عمل القلب.

3- يقي من فقر الدم بسبب احتوائه على الحديد.

4- يحمي من الإمساك لاحتوائه على الألياف.

5- يعدّ مضاداً للالتهابات لاحتوائه على مادة ريسفيراترول.

6- يساعد على التخفيف من التشنجات بفضل غناه بالمغنيسيوم.

7- يعزز صحة الفم والأسنان بسبب احتوائه على الأحماض التي تساعد في خلق توازن في الفم.

8- يساعد في التخلص من السموم الموجودة في الجسم.

إليكم القيمة الغذائية للعنب!

يحتوي كل 100 غرام من العنب على:

- 104 سعرات حرارية.

-1.4 غراماً من الألياف.

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