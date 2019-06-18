8 نصائح لتنظيم النوم بعد انقضاء شهر رمضان

- تجنّب مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي بعد الساعة 3 مساءً.
- التعرّض بشكل أكبر لأشعة الشمس خلال الصباح.
- الاستيقاظ مبكرًا عن المعتاد بما يقارب الساعتان إلى 3 ساعات.
- ممارسة تمارين رياضية في الصباح فقط.
- تناول وجبة الغداء في وقت منتظم وعدم تناول وجبة العشاء بعد السابعة مساء.
- تجنّب القيلولة بعد الساعة الرابعة مساءً.
- الذهاب للنوم مبكرًا وتخفيض الاضواء في المساء.
- المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ بشكل يومي.
وسيتمكن الاشخاص الذين يجدون صعوبة في التأقلم مع النوم بشكل طبيعي بعد اتباع هذه النصائح من النوم في الأوقات المناسبة والاستيقاظ أيضًا إذا ما طبقوا هذه النصائح على نحو دقيق، وستصبح عادات النوم لهم طبيعية بعد الانتظام على هذه النصائح لمدة 3 أسابيع كحد اقصى، وذكر الاطباء ان قلة ساعات النوم واختلال الساعة البيولوجيــة قد يعرقل كثيرًا من عمليات الجسم، ويعرضنـا أكثر لخطر الإصابة بأمــراض القلــب والأوعية الدموية، والسرطان، والسكري.