8 نصائح لتنظيم النوم بعد انقضاء شهر رمضان

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 08:00
تجنّب مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي بعد الساعة 3 مساءً يساعد على تنظيم النوم
تجنّب مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي بعد الساعة 3 مساءً يساعد على تنظيم النوم
بعد انقضاء شهر رمضان المبارك يصاب العديد من الأشخاص باضطرابات في النوم قد تصل لأسابيع، ويعود ذلك لكثرة السهر خلاله بهدف تناول وجبة السحور، الا انه بعد انتهائه يجد الكثير صعوبة في العودة الى الوضع المعتاد، الا وهو الذهاب للنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا أيضًا، حول هذا الأمر قال أطباء أن تعديل عادات النوم من الممكن ان يغير ساعة الجسم البيولوجية ويحسن من رفاهيتهم. ومن المعروف ان لكل شخص منا ساعة بيولوجية تسير بحسب شروق الشمس وغروبها وهي السبب الرئيسي في شعورنا بالحاجة الى النوم اثناء الليل، إلا أن ساعة بعض الناس تمنحهم القدرة على البقاء وقت اطول من غيرهم قبل احساسهم بالحاجة الى النوم، لذلك قدم الاطباء بعض النصائح التي من شأنها تعديل الساعة البيولوجية للفرد ليتمكن من التوجه للمدرسة، الجامعة أو العمل وهي كالتالي:
 
- تجنّب مادة الكافيين الموجودة في القهوة والشاي بعد الساعة 3 مساءً.
- التعرّض بشكل أكبر لأشعة الشمس خلال الصباح.
- الاستيقاظ مبكرًا عن المعتاد بما يقارب الساعتان إلى 3 ساعات.
- ممارسة تمارين رياضية في الصباح فقط.
- تناول وجبة الغداء في وقت منتظم وعدم تناول وجبة العشاء بعد السابعة مساء.
- تجنّب القيلولة بعد الساعة الرابعة مساءً.
- الذهاب للنوم مبكرًا وتخفيض الاضواء في المساء.
- المحافظة على أوقات النوم والاستيقاظ بشكل يومي.
وسيتمكن الاشخاص الذين يجدون صعوبة في التأقلم مع النوم بشكل طبيعي بعد اتباع هذه النصائح من النوم في الأوقات المناسبة والاستيقاظ أيضًا إذا ما طبقوا هذه النصائح على نحو دقيق، وستصبح عادات النوم لهم طبيعية بعد الانتظام على هذه النصائح لمدة 3 أسابيع كحد اقصى، وذكر الاطباء ان قلة ساعات النوم واختلال الساعة البيولوجيــة قد يعرقل كثيرًا من عمليات الجسم، ويعرضنـا أكثر لخطر الإصابة بأمــراض القلــب والأوعية الدموية، والسرطان، والسكري.
 
كلمات دالة:النومصحةرشاقةنصائح

Via SyndiGate.info


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