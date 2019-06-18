8 نصائح لتنظيم النوم بعد انقضاء شهر رمضان

بعد انقضاء شهر رمضان المبارك يصاب العديد من الأشخاص باضطرابات في النوم قد تصل لأسابيع، ويعود ذلك لكثرة السهر خلاله بهدف تناول وجبة السحور، الا انه بعد انتهائه يجد الكثير صعوبة في العودة الى الوضع المعتاد، الا وهو الذهاب للنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا أيضًا، حول هذا الأمر قال أطباء أن تعديل عادات النوم من الممكن ان يغير ساعة الجسم البيولوجية ويحسن من رفاهيتهم. ومن المعروف ان لكل شخص منا ساعة بيولوجية تسير بحسب شروق الشمس وغروبها وهي السبب الرئيسي في شعورنا بالحاجة الى النوم اثناء الليل، إلا أن ساعة بعض الناس تمنحهم القدرة على البقاء وقت اطول من غيرهم قبل احساسهم بالحاجة الى النوم، لذلك قدم الاطباء بعض النصائح التي من شأنها تعديل الساعة البيولوجية للفرد ليتمكن من التوجه للمدرسة، الجامعة أو العمل وهي كالتالي: