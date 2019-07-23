8 نصائح للوقاية من ظهور دوالي الساقين 

مرض دوالي الساقين هو مرض يصيب الجهاز الوريدي القريب من سطح الجلد لأحد الساقين أو كليهما، ويظهر عند وجود مشكلة في صمامات الأوردة مع عدم قدرتها على القيام بوظائفها الحيوية وتوصيل الدم للقلب، وما ينشأ عن ذلك من تجمع الدم في الأوردة فتُصبح الأوردة كبيرة وملتوية وتظهر الدوالي على سطح الجلد.

وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح للوقاية من ظهور دوالي الساقين:

1- عدم الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة دون حركة، وفي حال الاضطرار لذلك يجب أخذ استراحة بين فترات الوقوف أو الجلوس ولو لدقائق مع تحريك أصابع القدم للمحافظة على الدورة الدموية الوريدية.

2- استعمال الجوارب الضاغطة الخاصة بالدوالي خلال فترة النهار.

3- رفع طرف السرير من الأسفل للمساعدة في تحسين سريان الدم في الأوعية الدموية للساق.

4- تغيير وسائل منع الحمل كل فترة، وتجنب الاعتماد على حبوب منع الحمل لفترات طويلة.

5- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وخاصة رياضة المشي.

6- التخلص من الوزن الزائد والحفاظ على وزن مثالي للجسم.

7- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون والكولسترول فهي تلحق أضراراً كبيرة في الأوعية الدموية.

8- ترك التدخين بحيث يدمر الأوعية الدموية ويُساعد على حدوث الجلطات.

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