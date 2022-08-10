9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام تعد غرفة الطعام هي المكان المخصص لتناول الوجبات الرئيسية من الطعام. أي أشياء متسخة في غرفة الطعام ستلوث الطعام ، مما يؤدي إلى جميع أنواع المضايقات أو الأمراض. لذلك في فنغ شوي، يعد تصميم غرفة الطعام واتجاهها وديكورها مهمين للغاية. يمكن لغرفة الطعام المزينة جيدًا أن تخلق جوًا بهيجًا وتساعد على الهضم وتفيد التواصل بين رواد المطعم والانسجام بين أفراد الأسرة. فيما يلي بعض نصائح فنغ شوي لترتيب وتنظيم غرفة الطعام.

9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام

التَخطِيط

مثل الغرف الأخرى ، يجب أن تكون غرفة الطعام على شكل مربع بدون زاوية مكسورة أو زاوية محدبة. يعتبر نمط المستطيل أو المربع هو الأفضل ، وهو أيضًا التصميم الأكثر ملاءمة للزخرفة.

9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام

الاتجاه

بشكل عام ، يجب أن تكون غرفة الطعام في جنوب المنزل مع إضاءة وفيرة. بالإضافة إلى ذلك ، ينتمي الجنوب إلى النار في العناصر الخمسة ، مما يجعل الأسرة مزدهرة. إذا كانت غرفة الطعام بها ثلاجة، فيجب أن تكون الثلاجة مواجهة للشمال. في ظل وفرة الضوء ، ستصبح عائلتك أكثر ازدهارًا.

9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام

الموقع

يجب ألا تكون غرفة الطعام في المطبخ لأن السناج والحرارة في المطبخ ستجعلها رطبة ، وبالتالي لا يمكنك الاستمتاع بالعشاء. في التصميم ، يجب أن تكون غرفة الطعام والمطبخ متجاورين بدلاً من أن تكون بعيدة جدًا أو ستقضي وقتًا طويلاً لوضع الوجبة .

يجب ألا تواجه طاولة الطعام باب المدخل أو باب المطبخ أو باب الحمام مباشرة: فمن ناحية ، ستلوث الأوساخ المتناثرة الطعام ؛ من ناحية أخرى، فإن الباب هو مكان للداخل والخارج، وبالتالي فإن مواجهة الباب ستؤدي إلى فقدان الحيوية، وهو ما يضر أيضًا بتجمع فنغ شوي .

يجب ألا تواجه طاولة الطعام باب المدخل مباشرة: إذا لم يكن بالإمكان تجنب ذلك ، فيمكن استخدام حاجز لمنعه .

يجب ألا تواجه طاولة الطعام باب المطبخ مباشرةً: فالمطبخ دائمًا ينبعث منه ضوء المصابيح ولديه درجة حرارة أعلى ؛ إذا كانت طاولة الطعام مقابل باب المطبخ ، فإنها ستكون ضارة بصحة الأسرة وتجعلك سريع الغضب بعد وقت طويل. لذلك ، يجب ألا تواجه طاولة الطعام باب المطبخ مباشرة ؛ يمكنك سد الستارة أو إبقاء باب المطبخ مغلقًا إذا لم تتمكن من تجنب الموقف .

يجب ألا تواجه طاولة الطعام باب الحمام مباشرة: إذا كان باب الحمام مقابل طاولة الطعام ، فسيؤثر ذلك على شهيتك ، كما أنه يضر بصحتك. في ظل هذه الحالة ، يجب عليك نقل الطاولة إلى مكان آخر في أسرع وقت ممكن. إذا لم تتمكن من تحريكه ، يمكنك وضع حوض مائي صغير على الطاولة وزراعة ساغو السيكا أو الخيزران المحظوظ في الحوض لحل المشكلة .

يجب ألا تكون غرفة الطعام أسفل حمام: وهذا يعني أن غرفة الطعام يجب ألا تحتوي على حمام بالطابق العلوي. كمكان للقذارة ، يعاني الحمام من الالتهابات والرطوبة الشديدة ، وبالتالي فإن تناول الطعام تحته لن يكون لديك مزاج لتناول الطعام ويؤثر على شهيتك. هذا النوع من التخطيط يضر بصحة عائلتك ويؤثر أيضًا على حظ عائلتك .

9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام

يجب ألا تواجه غرفة الطعام طريقًا مباشرًا

كمكان لتناول الطعام لجميع أفراد الأسرة ، يجب أن تتمتع طاولة الطعام ببيئة هادئة ومريحة لتستمتع بالعشاء على مهل. ومع ذلك، إذا كانت تواجه طريقًا ، فستكون معاكسة لفنغ شوي. إذا كانت غرفة الطعام بها عدة قنوات ، فقد تشعر أنك في دوامة مائية ولديك شعور بالأزمة ، وبالتالي تشعر بالقلق. لذلك ، يجب تغيير هذا الوضع.

9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام

تجنب الطاولة المربعة

زوايا مائدة الطعام غير محببة. فيما يتعلق بـفنغ شوي، فإن الزاوية الحادة تعكس السوء ، لذلك إذا كنت ستختار طاولة مربعة أو مستطيلة، يجب أن تكون الزاوية مستديرة قليلاً لتجنب الإضرار بصحة الأسرة. أفضل حل هو اختيار طاولة طعام مستديرة أو بيضاوية.

9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام

طاولة طعام مع شعاع أعلاها

يعرف أي شخص لديه معرفة معينة عن فنغ شوي أن الشعاع يمثل الروح الشريرة. إذا كانت طاولة الطعام تحتوي على شعاع أعلاها ، فسوف يؤثر ذلك على عملية الهضم ويؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي بعد فترة طويلة. حيث لا يمكن تغيير الهيكل ، يمكنك تعليق بعض الزخارف مثل القرع على العارضة لحل المشكلة.

9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام

طاولة طعام بإضاءة زخرفية

بشكل عام ، طاولة الطعام دائمًا بها إضاءة أعلاه. إذا كانت الإضاءة في المنتصف الأيمن فوق الطاولة ، فهذا جيد ولكن إذا كانت فوق حافة الطاولة ، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير سيء. يمكن حل المشكلة بمجرد أن يقوم أفراد الأسرة بتحريك الطاولة أو الإضاءة عند تناول الطعام.

9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام

الزخرفة

يجب ألا تحتوي غرفة الطعام على الكثير من الزخارف أو تكون في حالة من الفوضى تؤثر على الشهية. أيضًا ، يمكن أن تتراكم على سطح الزخرفة الغبار والبكتيريا الأمر الذي يؤثر على صحة الأسرة.

9 نصائح لاستخدام فنغ شوي في غرفة الطعام

اللون

يجب أن تكون غرفة الطعام مضاءة بضوء خافت غير مبهر. اللون الأصفر يمكن أن يحفز شهيتك ، لذلك يجب أن تختار الإضاءة الصفراء لغرفة الطعام لخلق بيئة دافئة وتعميق الاتصال العاطفي للأسرة.

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