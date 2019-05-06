9 نصائح لحماية الأطفال الرضع من "متلازمة الموت المفاجئ"

متلازمة موت الأطفال الرضع المفاجئة (إس آي دي إس) تعد السبب الأول لوفيات الأطفال الرضع الأقل من سنة، والتي تحدث دون تفسير.

غالباً ما تسمى هذه الحالة "الموت في السرير"، لأن أغلب الأطفال يكونون في أسرتهم الصغيرة عند حدوث الوفاة، ولكن بالرغم السمعة السيئة التي لحقت بالسرّير إلا أنه في الحقيقة لا يسبّب الوفاة، وإنما طريقة وضع الطفل النائم في السرير هي التي تسبب الوفاة.

وفي هذا المقال نقدم لكم توصيات هامة جدًا للامهات والآباء حول كيفية حماية الاطفال الرضع وتقليل خطر تعرضهم لمتلازمة الموت المفاجئ لا سمح الله:

1. وضع الطفل الرضيع دائمًا على ظهره عند النوم.

2. يجب أن يكون سطح الفراش قاسياً وليس طريًا جدًا بحيث يلتف الطفل فجاءة على وجهه ما يتسبب في أغلق مجاري التنفس.

3. يجب أن يحتوي سرير الطفل على شرشف ناعم مشدود بشكل جيد على الجوانب فقط، وهذا يعني لا ألعاب أو حيوانات محشوة، أو وسائد، أو أغطية إضافية.

4. لا تدخن في المنزل قبل وبعد الإنجاب يجب على الام أن تتوقف تماما عن التدخين حماية لصحتها وصحة رضيعها.

5. لا تترك الطفل الرضيع ينام في فراشك. تحدث الكثير من الحوادث المؤسفة عندما ينسى أحد الوالدين بأن الطفل الرضيع نائم في فراشهم.

6. يجب إزالة أي بشاكير أو مريولة عن أو حول عنق ووجه الطفل عند النوم. وكذلك تأكدي من أن الطفل تجشأ جيدا قبل النوم، ولا ترغمي الطفل على استعمال المصاصة المطاطية إذا كان لا يحبها.

7. يجب عدم استعمال اغطية سميكة وثقيلة ودافئة جدًا مباشرة على الطفل الرضيع. التدفئة المناسبة للغرفة والملابس الدافئة كافية لحماية الطفل من البرد.

8. لا تقييدي يدي الطفل الرضيع، تأكدي من قص اظافره ولا تتركي قفازات اليدين على يديه أثناء النوم.

9. ابتعدي عن الاسرة المزينة بحواف قماشية، ولا تستعملي القطع القماشية التي تلتف حول السرير من الداخل، بالرغم من أن الأفضل هو عدم استعمالها بتاتاً في المرحلة الأولى من نمو الطفل، لأن الطفل بحاجة إلى تهوية جيدة.

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