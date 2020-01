UFO by FOREO يتخطى قواعد أقنعة الوجه التقليدية

من المتفق عليه لدى النساء أن الأقنعة سواء الطبيعية المصنوعة في البيت أو التي نقتنيها تعتبر من بين الضروريات للعناية بالبشرة، تغذيتها بعمق وترطيبها. لكن ما يجعلنا نتكاسل عن استخدامها غالبا هو طول مدة وضعها أو ما يستلزمه من وقت وجهد لنزع القناع وبعده. لذلك قامت الشركة السويدية الرائدة في مجال تكنولوجيا الجمال FOREO بطرح منتج يزيح هذه العقبات ويسمح لك بالتمتع بكل فوائد القناع التي تحتاجها بشرتك في وقت جد قصير.

تم كشف النقاب عن" UFO "في معرض 2018 Consumer Electronics في لاس فيجاس. ويعتبر UFO القناع الذكي إذ يمكنك التحكم به باستخدام هاتفك الذكي. تستخدم علاجات الوجه العلاج بالضوء LED والعلاج الحراري والعلاج بالتبريد ونبضات T-Sonic وكل هذا في غضون 90 ثانية لا أكثر.

يمكن للجهاز الدائري أن يلائم راحة يدك ويأتي بلون وردي فاتح أو وردي غامق أو لون أزرق ليلائم رغباتك. الجهاز مصنوع من السيليكون الطبي المقاوم للماء. بالإضافة إلى هذا يكفي شحنه مرة وحدة لعدة استخدامات.

بدلاً من الروتين المعتاد المتمثل في وضع قناع الورقي على وجهك مباشرة وتركه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، مع UFO ستضعين القناع في الجهاز بدلاً من ذلك. بعد تشغيله واتباع الخطوات التى يمليها عليك التطبيق، ستتمكنين من توزيع مستخلصات القناع مباشرة على الجلد بالتساوي وسيقوم العلاج الضوئي والحراري ونبضات T-Sonic من تنشيط مكونات القناع مباشرة على بشرتك.

من مميزاته، يقوم القناع الذكي UFO by FOREO بمعالجة مختلف مشاكل البشرة. العلاج الضوئي LED يشمل مجموعة من العلاجات التي تستهدف عدة مشاكل على حسب الضوء المستخدم، مصباح LED أحمر لمكافحة الشيخوخة، مصباح LED أخضر للتألق، و LED أزرق للمساعدة في علاج حب الشباب أو منعه.

باستخدام تقنية hyperfusion والحرارة لفتح المسام ونبضات T-Sonic، تمتص البشرة المكونات النشطة للعلاجات فورًا.

جهاز UFO وأقنعة MAKE MY DAY MASK و-Call It a Night Mask

و كخطوة أخيرة، يعتمد الجهاز على تقنية التبريد لحبس المكونات داخل الجلد ما يمنحك شعور قوي بتغذية وجهك.

بالنسبة للأقنعة التي يتم وضعها في الجهاز فهي مصنوعة في كوريا وتعتمد على الخبرات والتقنيات المتداولة لدى الكوريات والتي تعرفن ببشرتهن المثالية. يتكون كل قناع المعروف ب-UFO Smart MASK من ألياف ناعمة مشبعة بمستخلصات نباتية وزيوت طبيعية تلائم مختلف أنواع البشرة.

لقد اصدرت FOREO مجموعة واسعة من الأقنعة لمعالجة مختلف مشاكل البشرة. عند اقتناء الجهاز ستجدين قناعين مبرمجين مسبقا ألا وهما MAKE MY Day و-Call It a Night و يعتبران قناعين كلاسيكيين لملائمة جميع أنواع البشرة. فالأول يعتبر قناع مخصص للنهار مشبع بحمض الهيالورونيك والطحالب الحمراء اللذان يسهمان في ترطيب بشرتك بعمق وتشكل حاجز يحميها من الملوثات الخارجية. أما بخصوص Call It a Night فهو قناع ليلي مشبع بمستخلصات الجينسنغ وزيت الزيتون التي تغذي بشرتك بعمق طوال الليل وتمنحها النضارة والحيوية.

في حين يمكنك إضافة باقي الأقنعة عند اقتنائها و مسح الباركود الموجود على القناع على تطبيق FOREO FOR YOU بعدها يقوم الجهاز ببرمجة العلاج تلقائيا.

التطبيق متوفر لكل من iOS وAndroid، يمكنك استخدامه للتحكم في شدة الضوء والتدفئة والتبريد، إلى جانب شدة نبضات T-Sonic. بهذه الطريقة، يتم تخصيص إعداداتها لتلبية احتياجات العناية بالبشرة. سيتلقى تطبيق Foreo تحديثات تمكنك من الحصول على جميع الأقنعة الذكية التي تم إصدارها. ستتمكنين أيضًا من استخدامه لإعادة ترتيب الأقنعة كلما نفدت.



مجموعة متنوعة من أقنعة UFO Smart Mask

طريقة الاستخدام جد بسيطة كل ما عليك فعله هو:

1-تحميل تطبيق FOREO على جهازك وفتحه

2-الضغط لمدة 5 ثواني على زر التشغيل على الجهاز حتى يتم وصله بالتطبيق

3-قومي بمسح الباركود المتواجد على القناع

4-قومي بإحكام القناع على الجهاز واتبعي تعليمات التطبيق