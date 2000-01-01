محمد الأحمد يخرج من نادي العزاب.. فهل نشهد زواجه قريبًا؟!

يعتبر الممثل السوري محمد الأحمد من أشهر العزاب في الوسط الفني، فرغم احتفاله بعامه الـ43، إلَّا أنه لم يصرح إلى الآن دخوله في علاقة جادة أو يعلن زواجه، رغم الشائعات التي لحقته حول زواجه قبل 13 عامًا وإنجابه طفلة.

وخلال مداخلة هاتفية له في برنامج "MBC Trending" مع الإعلامي صبحي عطري، كشف محمد الأحمد أنه على علاقة جادة ويستعد للزواج.

وبدأ الموضوع حينما مازح صبحي الممثل حول عمره قائلًا "صار عمرك 43"، ليرد الأحمد: "أعرف ما الغرض من وراء سؤال يا صبحي، حافظك"، ليدخل الأخير في نوبة ضحك.

وتابع الفنان: "يمكن صار عمري 43 أو 33 أو 23، ولكن العمر مجرد رقم.. هناك مشروع خطوبة وزواج قريباً إن شاء الله أجهزه له".

والجدير بالذكر أن محمد الأحمد كشف خلال لقاء له في شهر مايو العام الماضي، نه على علاقة غرامية، حيث وصف حبيبته بـ"حرامية القلوب"، وأعرب عن رغبته في أن يكلل حبهما بالزواج قريبًا، لكن لم يعلن عن تفاصيل جديدة.

موت شخصية "أدم" التي يؤديها محمد الأحمد في مسلسل "عروس بيروت"



ولقد انتهت الحلقة الـ26 من مسلسل "عروس بيروت" بموت "آدم" بطلق ناري حينما تدخل في مشاجرة وقع فيها "خليل"، فينقل إلى المشفى على الفور، لكن لا يتمكن الأطبا ء من إنقاذ حياته، وانتهاء الحلقة بوفاته ومشهد دفنه.

ولم يعجب المشاهدون موت "آدم" خاصة أنه شخصية محورية في العمل، وشكك العديد بموته خاصة أن النسخة التركية من العمل لا يشهد مثل هذا الحدث، حيث ظن البعض أن الأمر مجرد حلم أو أحداث غامضة سيكشف عنها فيما بعد.

وحينما سئل الأحمد حول رأيه بموت شخصيته "آدم"، أجاب: "آدم هو شخصية من لحم ودم، ورغم من كان مختلفاً معه، ولكن حياته كانت أصعب من موته، حيث إنه مهما بلغت العداوة بين الأشقاء ولكن الأخ يدافع عن شقيقه".

وأضاف: "سعيد بردود الأفعال على المسلسل، ومشاركتي نجوم كبار في عروس بيروت التي أحسست أنهم مثل عائلتي قضينا مع بعض 3 سنوات، وأتمنى لهم التوفيق في حياتهم".

