إطلالات النجم السوري محمد الأحمد بمناسبة عيده الـ43 

بالإضافة إلى حضوره الساحر ووسامته الجذابة وأدائه المتميز يتّسم النجم السوري محمد الأحمد بخياراته الأنيقة والجذابة لإطلالاته في جميع المناسبات، فهو حريص على الاطلاع على أحدث ما ينتجه عالم الموضة والأزياء، من أجل اختيار أحدث الصور الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" لجذب أنظار المعجبين والمعجبات.

احتفل النجم السوري محمد الأحمد يوم أمس الموافق 27 فبراير عام 1979 بعيد ميلاده الـ43 وتلقى العديد من التهاني من معجبيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

نبذة عن محمد الأحمد

محمد الأحمد ولد في يوم 27 فبراير عام 1979 وهو من برج الحوت، التحق بتخصص الأدب العربي في الجامعة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 2005.

لدى الأحمد شقيقين هما: الفنان السوري أحمد الأحمد والمخرج علاء الأحمد، وقد شارك محمد في وقت سابق صورة تجمعهم من كواليس مسلسل "خريف العشاق".

هل محمد الأحمد متزوج؟

محمد الأحمد لم يتزوج بعد فهو يعتبر من أشهر العزاب في الوسط الفني، ولم يدخل علاقة جادة أو يعلن زواجه حتى الآن، رغم انتشار شائعات تفيد زواجه قبل 13 عامًا وإنجابه طفلة، إلَّا أنه نفى الأخبار.

وخلال مقابلة تلفزيونية له في شهر مايو/2021، فقد كشف أنه على علاقة غرامية حيث وصف حبيبته بـ"حرامية القلوب"، وأعرب عن رغبته في أن يكلل حبهما بالزواج قريبًا، لكن لم يعلن أي شيء عن الموضوع.

محمد الأحمد "آدم" في "عروس بيروت" الموسم الثالث

حقق محمد الأحمد المعروف باسم آدم نجاح كبير في مسلسل عروس بيروت، حيث انتهت الحلقة الـ26 من المسلسل بموت "آدم" بطلق ناري حين محاولته التدخل في مشارة وقع فيها "خليل"، فينقل إلى المشفى لإنقاذ حياته إلَّا أن الأطباء لم يتمكنوا من ذلك لتنتهي الحلقة بوفاته ومشهد دفنه، وهو ما لم يعجب المشاهدين الذين يرون أن شخصية "آدم" شخصية محورية في العمل.

وشكك العديد بموت "آدم" خاصة أن النسخة التركية من المسلسل لا تشهد مثل هذا الحدث، حيث ظن البعض أن الأمر مجرد حلم أو أحداث غامضة سيكشف عنها فيما بعد.

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