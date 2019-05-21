آل باتشينو وربرت دي نيرو يحتضنان بعضهما.. وفيلم جديد سيجمعهما قريباً!

تم لم شمل أساطير عالم التمثيل "روبرت دي نيرو" و "آل باتشينو" على خشبة المسرح في مهرجان توزيع الجوائز American Icon في فندق بيفرلي ويلشاير، في كاليفورنيا، يوم الأحد الماضي، حيث لعبا الثنائي أدوار البطولة في الأفلام الضخمة Heat, The Godfather Part II ,Righteous Kill.

واحتضن الصديقان القديمان بعضهما البعض، وكان روبرت يرتدي بذلة سوداء مع قميص أزرق أسفله، بينما آل باتشينو ظهر بإطلالة مطابقة، مع قميص أسود أسفل البذلة، وبدا الثنائي سعيدان بوجودهما ولقائهما على خشبة المسرح، حيث التقطت صوراً لهما وهما يضحكان على مزحة، بينما ألقى روبرت خطاباً تكريمياً لصديقه.

وعبّر آل عن شعوره بالسعادة لأجل مسيرته السينمائية اللامعة، حيث صرّح في حديثه لشبكة CNS قائلاً: "لقد أيقظني الأمر، إنه شعور رائع".

ومن الوجوه الشهيرة التي انضمت إلى الحدث، الموسيقي كوينسي جونز الذي فاز بالجائزة، بالإضافة إلى تواجد عارضة الأزياء ناعومي كامبل والممثل سيلفستر ستالون.

ومن المتوقع أن يجتمع أسطورا التمثيل في عمل إيرلندي جديد قريباً من انتاج Netflix، حيث تدور أحداث الفيلم حول الجريمة، حيث يلعب روبرت وآل دورا البطولة إلى جانب جو بيسكي وهارفي كيتيل.

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