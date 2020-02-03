آل باتشينو يتعرّض لموقف محرج خلال حفل BAFTA.. شاهد ماذا حصل!

حضر النجم "آل باتشينو" حفل توزيع الجوائز BAFTA في لندن يوم أمس الأحد وقد رُشّح لدوره الرئيسي في فيلم The Irishman.

ورصدت كاميرات الباباراتزي النجم البالغ من العمر 79 عاماً وهو يسير على السجادة الحمراء في قاعة البرت الملكية بينما تعثّر وسقط على الأرض.

وحاول الحضور مساعدته ومساندته على الوقوف حيث كان من غير المعروف ما سبب سقوطه لكنه بدا أثناء صعوده للسلالم، ويبدو واضحاً أنه كان في حالة معنوية جيدة ولم يتأثر بالسقوط.

وتحدث آل باتشينو عن العمل مرةً أخرى مع روبرت دي نيرو في الفيلم حيث قال: "إنه رائع التمثيل مع روبرت فيمكنك فعل أي شيء إنه لمن دواعي سروري أن أعمل له".

أما حول العلمية الجراحية التي قاموا بها للتخلّص من التجاعيد والتي خضع لها هو وشركاؤه من أجل الفيم فقال: "أعتقد أنه شيء جديد فيتساءل المرء كيف سيتحمل الأمر وما الذي سيتحول إليه".

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