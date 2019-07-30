أريانا غراندي تسخر من صورة طفلة قُتلت بوحشية عام 1996!

سخرت المغنية أريانا غراندي، البالغة من العمر 26 عامًا، من صورة جونبيت رمزي، الطفلة التي شاركت في إحدى مسابقات جمال الأطفال وقُتلت بوحشية وهي عمرها ست سنوات فقط في عام 1996 بمنزلها.

بحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإن أريانا علقت على صورة للطفلة جونبيت على إنستغرام، وقالت " لا أستطيع الانتظار حتى تحصل على هذا المظهر في الهالويين"، فتوالت التعليقات التي هاجمتها بإثارة نكات عن طفلة مقتولة وأن الأمر ليس مضحكًا على الإطلاق.

سارعت أريانا بحذف التعليق المسئ الذي كتبته، واعتذرت لمتابعيها على هذا الخطأ الذي ارتكبته، وأكدت انه ليس مقصوداً.

الجدير بذكره أن الطفلة رمزي كانت ملكة جمال الأطفال الأمريكية التي قُتلت بوحشية وعثر عليها والديها وهي مقتولة في قبو منزلهما بعد ثمان ساعات من اختفاؤها مع رسالة لطلب الفدية.

وذكر تقرير تشريح الجثة أن السبب الرسمي للوفاة هو الخنق وكسر في الجمجمة.

يُشارُ إلى أنّه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام أريانا ومهاجمتها بسبب سلوكها الغريب، ففي عام 2015 اعتذرت ايضًا عن لعقها لعدد من الدوناتس في أحد المحلات وقولها إنها تكره أمريكا. وعادت لتعتذر وقالت أننا كائنات بشرية واحيانًا نقول ونفعل أشياء لا نعنيها على الإطلاق.

للمزيد عن أريانا غراندي.. تابع في Buzz بالعربي: