أمل كلوني في برشلونة أوّل أيّام عيد الفطر.. ما قضيتها هذه المرّة؟!

تُشارك المُحامية العالمية من أصولٍ لبنانية "أمل كلوني" في أيّام عيد الفطر بمؤتمرٍ مُدّته 3 أيّام في مدينة برشلونة الإسبانية، يحمل اسم SAP Ariba Live.

وفي خطابها الذي ألقته على مسامع الحاضرين، ركّزت أمل على قضية التّكنولوجيا في دعم حقوق الإنسان بشتّى الوسائل، كما حثّت التكنولوجيين أن يسلّطوا اهتمامهم على مشاكل العالم، والتفكير في كيفية حلّها.

وعلى سبيل المثال، طرحت زوجة جورج كلوني كيف لتكنولوجيا التّعرف على الوجوه أن تُساعد المُجتعمات والحُكومات في تتبّع المُنشقّين.

تعمل أمل كواحدة من كِبار مُستشاري الأمم المُتّحدة، كما تمتلك خبرةً واسعة في مجال القانون العالمي، لِذلك أكّدت في خِطابها على أهميّة قادة الأعمال في دعم القضايا العالمية، كما حمّلتهم مسؤولية التنوّع بين المُوظّفين.

دعمت أمل قضيتها بطرح حادثةٍ حصلت معها قبل 4 سنوات، عندما حضرت اجتماعًا هي وزوجها جورج كلوني مع مؤسسة بيل غيتس الخيرية Bill & Melinda Gates Foundation، وفي مُنتصف الاجتماع، دخل عليهم المستشار القانوني الرئيسي في شركة مايكروسوفت "براد سميث" وقال لها: "اذا احتجتم أيّ حل تكنولوجي للقضايا التي تعملون عليها، مايكروسوفت ستُساعد". وبالفعل قامت الشّركة حينها بتطوير تطبيق يُراقب أعمال المحاكم حول العالم، حيث يوجد خطر كبير من انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وفي نهاية حديثها، دعت أمل كلوني الشركات وعوالم الأعمال بالتّدخل لأنّ الحكومات فشلت في ذلك، وقالت: "نُريد تسخير أناسٍ مثلكم في هذه الغرفة لحل مشاكل القطاع العام، وهذه فُرصة رائعة".

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