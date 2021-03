أم التنانين تدعم الشعب السوري.. "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة"

أثارت الممثلة البريطانية إميليا كلارك إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أظهرت دعمها للشعب السوري بعد مشاهدتها

شاركت إميليا كلارك متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها ممسكة بلوحة مكتوب عليها بالخط العربي عبارة "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة"، وعلَّقت: " لقد مرت 10 سنوات منذ أن اتخذ الشعب السوري موقفًا من أجل الحرية والكرامة. لقد شاهدت فيلم FOR SAMA وأنا أقف مع وعد وعائلتها وملايين السوريين الذين يناضلون من أجل السلام والكرامة."

وطلبت "إميليا كلارك"، التي اشتهرت بدور أم التنانين في فيلم "صراع العروش"، من متابعيها التوجه إلى موقع actionforsama.com لإظهار دعمهم، حيث أنشأه فريق الفيلم تحت شعار "تحرك لأجل سما" من أجل الحديث عن استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في سوريا، وحلب بالتحديد.

وحصد المنشور منذ نشره على أكثر من مليون وربع مليون إعجاب، وآلاف التعليقات الداعمة، حيث علَّق أحد المستخدمين العرب: "لك دخيل التنانين الإنسانية".

وكتب آخر: " ياسلام هسه اني كعراقي راح افتخر انه سوريا دولة مجاورة . we love you so mach".

تدور أحداث الفيلم الوثائقي حول حياة شابة تُدعى "كنت" تتحول من طالبة إلى صحفية ميدانية تغطي الحرب في سوريا، وتناضل خلالها من أجل الحب والأمومة، خلال فترة 5 سنوات قضتها في مدينة حلب المحاصرة. وخلال الفيلم تحدث قصة حب مع طبيب تنتهي بالزواج وإنجاب طفلتهما (سما) بطلة الفيلم الأولى.