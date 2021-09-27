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أنجلينا جولي وذا ويكند يعودان لإثارة الجدل.. وعشاء رومانسي أسود يجمعهما في لوس أنجلوس!

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2021 - 03:57
أنجلينا جولي وذا ويكند
أنجلينا جولي وذا ويكند

أثارت النجمة أنجلينا جولي و المغني ذا ويكن" الشائعات حولهما خلال وقت سابق بشأن وجود علاقة رومانسية بينهما عند التقاطهما في نزهة رومانسية مع بعضهما.

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واختفت الأخبار حولهما بعد نفي المصادر القريبة وجود أي علاقة رومانسية بينهما حيث أكّد المصادر أن الثنائي مجرّد أصدقاء منذ زمن بعيد.

ولكن يبدو واضحاً أنهما مهما يحاولان الاختباء وإبقاء الأمور سريّة إلا أن عدسات الباباراتزي تلاحقهما أينما كانا، حيث عاد ذا ويكند وأنجلينا لصدارة الشائعات يوم أمس الاحد عند رصدهما في عشاء رومانسي معاً.

New couple alert? Oscar winner Angelina Jolie continued to fuel romance rumors with The Weeknd by dining together at Giorgio Baldi in Santa Monica on Saturday night

وأمضت النجمة البالغة من العمر 46 عاماً والمغني الذي يصغرها ب 15 عاماً مدة طويلة داخل مطعم ايطالي فاخر، مما يؤكد أن علاقتهما قوية نوعاً ما.

15-year age gap: And while Angelina made sure to arrive to the eatery separately from The Weeknd (born Abel Tesfaye) at 8:05pm, she had no problem walking out with him

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VIPs: The 46-year-old mother-of-six and the 31-year-old Canadian crooner spent two and a half hours inside a private section of the luxurious family-run Italian restaurant

وبالرغم من حرصها على الوصول للمطعم بشكل منفصل ولوحدها إلا انه وعند خروجها رافقة ذا ويكند ولم يكن لديها مشكلة في ذلك حيث كانت إطلالة الثنائي متطابقة باللون الاسود.

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