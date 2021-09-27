أنجلينا جولي وذا ويكند يعودان لإثارة الجدل.. وعشاء رومانسي أسود يجمعهما في لوس أنجلوس!

أثارت النجمة أنجلينا جولي و المغني ذا ويكن" الشائعات حولهما خلال وقت سابق بشأن وجود علاقة رومانسية بينهما عند التقاطهما في نزهة رومانسية مع بعضهما.

واختفت الأخبار حولهما بعد نفي المصادر القريبة وجود أي علاقة رومانسية بينهما حيث أكّد المصادر أن الثنائي مجرّد أصدقاء منذ زمن بعيد.

ولكن يبدو واضحاً أنهما مهما يحاولان الاختباء وإبقاء الأمور سريّة إلا أن عدسات الباباراتزي تلاحقهما أينما كانا، حيث عاد ذا ويكند وأنجلينا لصدارة الشائعات يوم أمس الاحد عند رصدهما في عشاء رومانسي معاً.

وأمضت النجمة البالغة من العمر 46 عاماً والمغني الذي يصغرها ب 15 عاماً مدة طويلة داخل مطعم ايطالي فاخر، مما يؤكد أن علاقتهما قوية نوعاً ما.

وبالرغم من حرصها على الوصول للمطعم بشكل منفصل ولوحدها إلا انه وعند خروجها رافقة ذا ويكند ولم يكن لديها مشكلة في ذلك حيث كانت إطلالة الثنائي متطابقة باللون الاسود.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: