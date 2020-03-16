أورلاندو بلوم امتنع عن الجنس لمدة 6 أشهر لهذا السبب!

تحدَّث النجم الإنجليزي "أورلاندو بلوم" بمنتهى الصراحة حول علاقته الجنسية قبل لقائه بخطيبته المغنية الأمريكية "كاتي بيري".

خلال مقابلة في صحيفة The Sunday Times البريطانية، كشف "أورلاندو بلوم" أنه امتنع عن ممارسة الجنس لمدة ستة أشهر متتالية، والتي انتهت بعد لقائه بـ"كاتي بيري" عام 2016.

وأوضح "بلوم" أنه لجأ لصديقه راكب الأمواج "لايرد هاميلتون" لأخذ النصيحة بعدما اعترف له بأنه لا يشعر بالسعادة في بدايات عام 2016، حينها أشار عليه بالامتناع عن الجنس، وقال له: "إذا أردت أن تكون جديًا بشأن أي علاقة، لا بد أن تمتنع عن الجنس لعدة أشهر".

ورأى "بلوم" أن هذه الطريقة رائعة جدًا فمددت المدة التي كان يخطط لها لتصل إلى ستة أشهر، وقال: "قررت الامتناع عن الجنس لمدة ثلاثة أشهر، لكن استمتعت بالطريقة التي أتعاطى فيها مع النساء، والعناصر الأنثوية التي تقبع داخلي".

وسُئل "بلوم" إذا ما كان يشاهد الأفلام الإباحية من أجل الجنس، لكنه أكَّد عدم خضوعه لأي شيء كليًا في ذلك الوقت، وقال: "كان الأمر جنونيًا، لا أعتقد أنه صحي."

في الواقع، أوضح النجم إن الإباحية تثير الفوضى في حياة المرء الجنسية ورغبته الجنسية كذلك، وأشار أن مشاهدة أشخاص مختلفين في الأفلام الإباحية سيؤثر على اختيارك لشريك حياتك، حيث ستبحث عن شخص يُطابق ما تراه في تلك الأفلام وهو أمر مدمر.

وبعد لقاء "بلوم" بـ"كاتي بيري" في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، انتهت فترة امتناعه عن الجنس، وهما الآن يخططان للزواج بعد انتهاء أزمة كورونا، كما أنهما ينتظران استقبال مولودهما الأول معًا.