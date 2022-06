طرح فيديو الإعلان التشويقي لأغنية Yet to come الخاصة بفرقة BTS.. شاهد الفيديو

طرحت الفرقة الكورية الشهيرة BTS الفيديو الدعائي الرسمي لأغنيتهم الجديدة من الألبوم القادم وهي أغنية Yet to Come (The Most Beautiful Moment).

وأصدرت الفرقة الكورية ليلة أمس الاربعاء في منتصف الليل الفيديو الموسيقي التشويقي الخاص للأغنية وهي الأغنية الرئيسية للألبوم القادم Proof المقرر طرحه في 10 يونيو المقبل اي بعد يومين، وهو الالبوم المقرر اصداره بمناسبة مرور 10 سنوات على انشاء الفرقة

وسيتألف الألبوم الجديد بشكل أساسي من اغاني الفرقة الكورية BTS السابقة جميعها، حيث أن أغنية Yet to come هي واحدة من ثلاث أغاني جديدة سيتم وضعها في الألبوم إلى جانب "Run BTS" و "For Youth.

كما أن الفرقة الموسيقية الكورية ستعود لأداء العروض الغنائية وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من عامين بسبب انتشار فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضت خلال ازمة كورونا والتي أثرت على العالم

ويشار بأن الفرقة الكورية تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية وذلك بعد زيارتهم الأخيرة إلى البيت الأبيض من أجل لقاء الرشيس الأمريكي جو بايدن وذلك من اجل مناقشة حرب الكراهية ضد المجتمع الآسيوي بشكل خاص وتأثير هذه الحرب على كل شخص من اعضاء الفرقة وعلى جميع الاشخاص من قارة أسيا وروى اعضاء الفرقة تجاربهم في هذا الهصوص

وتحظى الفرقة الكورية BTS بشعبية كبيرة وجماهيرية واسعة في كوريا والوطن العربي والعالم