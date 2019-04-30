إطلالات لم تقاومها كيت ميدلتون وكررتها أكثر من مرة!

كثيرًا ما يلفت النجمات والممثلات الأنظار بإطلالاتهن، وكثيرًا ما يكن سر إلهام الكثيرات حول العالم، ولكن مع ذلك، لسيدات البلاط حول العالم أناقة ملكية لا تُقاوم، فدائمًا ما يلفتن الأنظار بإطلالات جذابة وألوان مميزة، كما أن إطلالاتهن تتميز بالبساطة أيضًا، وخاصة دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون".

وعلى الرغم من أن دوقة كامبريدج تنتمي للعائلة المالكة البريطانية، إلّا أنها تفعل مثل الكثير من السيدات وتكرر إطلالتها، حتى أنها كررت إطلالتها مؤخرًا في عيد الفصح، ومن خلال مجلتي "ذيس إز إنسايدر" و"يو إس ويكلي"، نقدم لكِ إطلالات كررتها دوقة كامبريدج أكثر من مرة:

إطلالة عيد الفصح

لفتت دوقة كامبريدج الأنظار مؤخرًا في عيد الفصح، حيث تألقت بفستان ومعطف سماوي من توقيع "ألكساندر ماكوين"، مصمم الأزياء المفضل لديها، ويُذكر أن كيت ارتدت نفس التصميم خلال عيد الفصح في 2014.

أنثوية مزينة بالورود

في إطلالة أخرى من توقيع ألكساندر ماكوين، تألقت كيت ميدلتون بفستان أسود مزين بنقشات الورود أثناء حضورها حفل "معرض اللوحات القومي" في لندن خلال مارس، بينما كانت قد ارتدت نفس الفستان في 2017، خلال حضور حفل بافتا، ولكن مع اختلاف في تصميم الأكمام في المناسبتين.

إطلالة حمراء من توقيع كارولينا هيريرا

اختارت دوقة كامبريدج فستان معطف أحمر جذاب لزيارتها لأيرلندا الشمالية خلال فبراير هذا العام، ونسقته مع جوارب سوداء وبوت كاحل أنيق، ويبدو أنها أحبت ذلك التصميم للغاية، حيث كررته مرتين، خلال زيارة إلى كندا في 2016، وفي إطلالة أخرى أثناء حضورها بطولة الأمم الستة في مارس 2017.

أرجوانية بأنامل إميليا ويكستيد

بدت كيت في غاية الأناقة والنعومة بذلك الفستان البسيط الذي تميز بلونه الأرجواني من تصميم "إميليا ويكستيد"، والذي ارتدته في 2017 ومرة أخرى في 2018، ولكن مع اختلاف حقيبة الكلاتش.

احتفال يوم القديس باتريك

بمناسبة الاحتفال بيوم القديس باتريك، ارتدت كيت نفس التصميم من "إميليا ويكستيد"، في نفس المناسبة خلال عامي 2012 و2013، وكما تكشف الصورة، أضفت كيت لمسة مختلفة لكلا إطلالتيها.

عصرية بنقشة الكاروهات

اختارت كيت ارتداء ذلك التصميم الأنيق من "ألكساندر ماكوين" 3 مرات، خلال حضورها افتتاح متحف V&A Dundee في سكوتلندا في 29 يناير هذا العام، بينما اختارته بمناسبة الكريسماس في 2013 وفي مناسبة أخرى خلال 2012.

مشرقة بالفوشيا

بالإضافة إلى أناقتها وجاذبيتها، تتميز دوقة كامبريدج بأنها لا تخشى اختيار ألوان زاهية وملفتة، مثل ذلك اللون الذي كان بطل إطلالتها بذلك التصميم من "بربري"، والذي ارتدته خلال فترات حملها الـ 3، وإطلالتي كيت في تلك الصورة ترجع إلى عامي 2018 و2015.

عروس مرة أخرى بالأبيض

أسرتنا كيت بجمالها ورقيها عندما ارتدت ذلك الفستان من تصميم ألكساندر ماكوين، خلال مناسبة تعميد أميرتها الصغيرة شارلوت في 2015، وأثناء حضور حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في مايو 2019، مع إضفاء لمسات مختلفة بسيطة لإطلالتيها.

تابع المزيد عن كيت ميدلتون في Buzz بالعربي: