ارتباط اسم ميغان ماركل بالصحة العقلية بعد إهانتها في قاموس Urban!

يبتكر الأفراد مصطلحات جديدة في اللغة اعتمادً على أحداث معينة لها دلائل متعددة أو تطوي على فعل وعمل وقع في وزن له دلالة.

وقرر مستخدم موقع "تويتر" يدعى "ريان كارتر" استخدام اسم دوقة ساسكس المركب "ميغان ماركل"، التي قررت الخروج من العائلة المالكة للتفرغ لحياتها الشحصية والعائلة، كمصطلح يعنى بالصحة العقلية.

وأشار "ريان" عبر حسابه الخاص أن "Meghan Markle" أو اشتقاقه في الزمن الماضي "Meghan Markles" يعني باللغة الإنجليزية: "تقدير نفسك وصحتك النفسية بما فيه الكفاية كي تغادر غرفة، أو وضع، أو بيئة معينة في حال أحسست بأنك غير مرغوب به"، قمن المتعارف عليه باللغة الإنجليزية أن يستخدم الاسم كفعل مثل مصطلح "Google" الذي يستخدم كفعل مع إضافة حرفي "ed" ليتحوَّل إلى "Googled"" والذي يعني "البحث عن شيء بالاعتماد على محرك البحث غوغل"، وهو ما جرى مع اسم "ميغان ماركل".



ونشرت صحيفة "ذا غارديان" دليلًا إرشاديًا لكيفية استخدام المصطلح ضمن سيناريوهات متعددة ومختلفة، على سبيل المثال؛ أنت تعيش علاقة عاطفية سامة ولا تشعر بأنك مرغوب من شريك الحياة، حينها تستبدل مصطلح "الانفصال أو الابتعاد" بفعل "ميغان ماركل" كأن تقول "قررت سامانثا أن تميغن ماركل زوجها حينما أحسَّت بخيانته".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحوَّل فيها اسم الدوقة إلى فعل، فقد استخدم سابقًا في قاموس Urban كفعل بمعنى " التخفي كالشبح أو التخلص من معارفك وأصدقاءك بمجرد أن تنتهي مصلحتك معهم دون أي اعتبار للعلاقات الإنسانية الحقيقية"، وهنا نوضِّح طريقة استخدامه، كقولنا: "لا تميغن ماركل معي عندما يبصر فيلمك الجديد للضوء”، بمعنى “لا تتجاهلني أو تختفي عندما يظهر فيلمك"، أو "ماري ماغنت ماركل زوجها المسكين حينما أصبحت مشهورة" بمعنى "ماري تجاهلت أو تركت زوجها حينما وصلت إلى الشهرة."



وقد يبدو التعريف قاسيًا ووقحًا بالنسبة لـ"ميغان"، إلّا أن هنالك مبررات لذلك، فقد قطعت اتصالاتها مع عدد كبير من أصدقائها المقربين، وأفراد عائلتها من بينهم والدها "توماس ماركل"، البالغ من العمر 74 عامًا، بالإضافة إلى صديقة طفولتها "نيناكي بريدي"، وصديقتها نجمة تلفزيون الواقع “ميلي ماكينتوش”، التي اعتقد أنها ستكون وصيفتها في حفل الزفاف الملكي، لكن انتهى الأمر بعدم دعوتها من الأساس.