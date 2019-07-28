الأميرة شارلين بإطلالة الـ Super Woman في استضافة هذا الحدث!

لفتت أميرة موناكو "شارلين" الأنظار في حفل جمع التبرعات، الذي أقيم في قاعة حفلات legendary Salle des Etoiles، في مونتي كارلو.

وكانت شارلين وزوجها ألبرت الثاني، هما من استضافا هذا الحدث، وجذبا عدسات الكاميرا نحو أناقتهما، حيث ظهرت شارلين بإطلالة ملوكية، فارتدت فستان الكاب باللون الأخضر الحشيشي، بتوقيع مُصممة الأزياء الأمريكية Marchesa Notte، ووصل سعره إلى 1,306 دولار.

وتميّز الفستان بانسيابية قماشه، كما تزيّن بكاب طويل، ونسّقت معه حذاء وحقيبة يد من اللون الذهبي، بالإضافة إلى اعتمادها تسريحة الكعكة المنخفضة لشعرها الأشقر، أما ألبرت فكان متميزاً ببليزره الأبيض الذي نسّقه مع بنطال أسود.

وانضم العديد من النجوم لهذا الحدث، من بينهم: فرانك سيناترا، ويتني هيوستن، والمغني جون ليجند الذي تطابقت إطلالته مع ألبرت الثاني، مع إختلاف لون ربطة العنق.

وازداد الحفل سحراً بتواجد المغنية الأسطورية "شيرلي باسي"، حيث تألقت بفستانها الزمردي، والمزيّن بالترتر، وأكمام من الساتان.

ويشار إلى أن الحدث دخل عامه الواحد والسبعين، إذ تم إطلاقه عام 1948 تحت قيادة الأمير رينييه، وهو حدث سنوي يخص الصليب الأحمر، يتم جمع التبرعات فيه.

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