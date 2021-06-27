الأمير تشارلز يقصي نجل الأمير هاري من العائلة المالكة.. فهل هذا سبب اتهامهم بالعنصرية!

كشفت مصادر قريبة من العائلة المالكة بأن الأمير تشارلز سيحاول تغيير المستندات القانونية وذلك للحد من عدد أفراد العائلة المالكة.

وستشمل هذه التغييرات حفيده آرتشي البالغ من العمر عامين، فقد خطط بعدم ضم حفيده في الخطوط الأمامية للعائلة المالكة وذلك لضمان بأن لا يكون أميراً على الإطلاق.

ولطالما كان لأحفاد الملك الحق في أن يكونوا أمراء ولكن تشارلز مصمم على الحد من عدد افراد العائلة المالكة، معتقداً بأن الجمهور والشعب لا يرغب في الدفع مقابل نظام ملكي دائم التوسّع، وصرّح المصدر: "قيل لهاري وميغان إن آرتشي لن يكون أميراً أبداً حتى عندما يصبح تشارلز ملكاً".

واثارت هذه الخطوة الجريئة غضب ثنائي ساسكس السابق الأمير هاري وميغان ماركل حيث يُعتقد أنها هي ما دفعت الزوجين لتوجيه اتهامات للعائلة المالكة بالعنصرية.

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لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لخطة الأمير تشارلز لتخفيف قواعد الملكية، إلا أنه يشار إلى أن ورثة العرش و عائلاتهم المباشرين هم فقط من يحصلون على ألقاب كاملة ودعم مالي من الخزينة العامة للبلاد.

وكشف مصدر مقرب من هاري وميغان أن الزوجين كانوا يتوقعون منح آرشي لقب أمير عندما يعتلي تشارلز العرش، ولكن علم الزوجين أن الأمر لن يكون كذلك قبل مقابلتهم مع أوبرا.

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